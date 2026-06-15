Tambalea Adorni: opositores "dialoguistas" van por la interpelación en el Congreso

Tras la presentación de su declaración jurada patrimonial y las explicaciones sobre el origen de más de USD 500.000 incorporados a su patrimonio familiar , bloques aliados del Gobierno analizan esta semana acompañar una ofensiva opositora para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el Congreso.

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Durante los próximos días, legisladores del PRO, la UCR, el MID y otros espacios cercanos a gobernadores dialoguistas definirán si facilitan una sesión impulsada por la oposición para comenzar a tratar los proyectos que buscan que el funcionario dé explicaciones ante el Poder Legislativo.

La decisión es clave para el futuro político de Adorni. Sin el acompañamiento de esos sectores, la oposición dura (peronismo) no reúne los números necesarios para avanzar . Con su respaldo, en cambio, podría abrirse un proceso parlamentario que, en un escenario extremo, desembocaría en una moción de censura.

La moción de censura está prevista por la Constitución Nacional para remover al jefe de Gabinete mediante la mayoría absoluta de ambas cámaras: se necesitan 129 votos en Diputados y 37 en el Senado . Antes de llegar a esa instancia, debe realizarse una interpelación formal, en la que el funcionario en cuestión exponga sus explicaciones ante el Congreso.

Manuel Adorni en una foto de archivo, antes de ingresar al Estado en 2023

El interbloque Fuerza del Cambio, integrado por legisladores del PRO, la UCR y el MID junto a Karina Banfi y el santacruceño José Garrido, reúne 22 diputados. La misma discusión atraviesa al bloque Innovación Federal, integrado por nueve diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

Según publicaron medios como Clarín y La Nación, existe predisposición dentro de esos espacios para habilitar el debate.

La tensión creció luego de que tanto el PRO como la UCR emitieran comunicados cuestionando las explicaciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete. En ambos casos reclamaron respuestas "claras e inmediatas" y calificaron el episodio como una situación de gravedad institucional.

La sesión fue convocada para el 23 de junio a las 14.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920?s=20&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

El pedido para interpelar a Adorni

El viernes pasado, el peronismo presentó en el Senado un proyecto para citar a Adorni a una interpelación dentro de los siete días posteriores a su aprobación.

En la Casa Rosada esperan que la semana corta por el feriado permita ganar tiempo y llegar al 2 de julio, fecha en la que el jefe de Gabinete tiene previsto presentarse para brindar su informe de gestión ante el Congreso.

Sin embargo, en el oficialismo reconocen que podría resultar difícil frenar una avanzada opositora que ya no se limita al peronismo y que podría sumar respaldos de sectores que hasta ahora acompañaban buena parte de las iniciativas del Gobierno.

En los pasillos del Congreso comenzó a mencionarse el denominado "factor Kueider". La referencia apunta al caso del exsenador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue destituido en diciembre de 2024 tras ser detenido al intentar ingresar a Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar.

En aquella oportunidad, la Cámara alta aprobó su expulsión por una amplia mayoría de 60 votos contra apenas seis rechazos, pese a que el dirigente mantenía una relación cercana con el oficialismo.

Ese antecedente es observado con preocupación por sectores libertarios, que advierten sobre el riesgo político de sostener a un funcionario cuya situación genera crecientes cuestionamientos públicos.

Un respaldo a Adorni cada vez más limitado

Mientras crece la presión legislativa, Adorni enfrenta además un escenario de aislamiento político. Desde la entrevista televisiva en LN+ en la que explicó el disparato origen de los fondos cuestionados, ningún ministro ni referente parlamentario de peso salió públicamente a respaldarlo.

Hasta ahora, el principal sostén del funcionario continúa siendo el presidente Javier Milei, quien manifestó su apoyo a través de publicaciones con IA y reposteos en X.