Senado: La Libertad Avanza asegura votos y frena la interpelación a Manuel Adorni

La Libertad Avanza tiene los votos garantizados para poder blindar en la sesión de mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ya que el arco opositor no alcanzará los dos tercios para poder aprobar una interpelación al funcionario porque sus cambios en su declaración jurada.

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El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar un temario donde se incluyen los pedidos opositores para interpelar a Adorni, los pliegos de Cancillería y de siete jueces, y el proyecto de Propiedad Privada.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich , logró el miércoles sellar un acuerdo con bloques aliados para establecer en una nueva acta de Labor Parlamentaria que los pedidos de interpelación impulsados los bloques opositores solo se pueden debatir si reúnen los dos tercios.

De esta manera, el oficialismo se asegura que no se aprobará la interpelación de Adorni ya que los bloques opositores no juntan esa mayoría agradada , ya que LLA junto a algunos aliados reúne mas de 25 votos.

La sesión ordinaria convocada para mañana comenzará con la discusión del acta de Labor Parlamentaria que se deberá votar en el recinto de sesiones ya que el peronismo insistirá con mantener el acta firmada la semana pasada donde se fijaba otro criterio para poder aprobar la interpelación de Adorni.

Mayans

El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, señaló que ya se había establecido la semana pasada como se votaba pero "ayer armaron una nueva reunión de Labor y salieron con lo de los dos tercios, una vergüenza".

"En la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada se aceptó que se necesita la mayoría absoluta. Quien no vote eso, está en complicidad con Adorni y le da protección a Adorni", disparó.

Embed "Votan por el encubrimiento de Adorni"



La definición de José Mayans, Senador Nacional por el peronismo pic.twitter.com/sGvGv0QtM4 — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 24, 2026

Detalló que "todos los jefes de bloque estuvieron en esa reunión de Labor" y enumeró: "Estuvo Vischi, estuvo Goerlong, estuvo 'Camau' Espínola. Si cambiaron de opinión, será que Adorni compartió el pendrive".

Mayans agregó, en diálogo con periodistas, que Adorni está incumpliendo con los deberes de funcionario público desde el mes de mayo, por no venir a dar el informe de gestión.

Poroteo

El Gobierno tendrá el aval para rechazar el tratamiento sobre tablas de la interpelación de sus 21 legisladores, de al menos cinco radicales, uno de Provincias Unidas, con lo cual alcanzará unos 27 votos cuando en realidad solo necesita 25.

Se trata de los radicales Eduardo Vischi, los mendocinos Rodolfo Súarez y Mariana Juri, la santafesina Carolina Losada, la chaqueña y ex vicegobernadora Silvana Schneider y Carlos "Camau" Espíndola. A esta lista se podrían sumar los dos misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Rodolfo Suárez-Mariana Juri Los senadores por Mendoza de la UCR, Rodolfo Suárez y Mariana Juri. Foto: Prensa Senado

En cambio, el pedido de interpelación reunirá los 25 votos del bloque justicialismo -que preside José Mayans-, y 3 de Convicción Federal que conduce Carolina Moisés, y tiene terminal en las gobernaciones de Salta, y Jujuy.

Los aliados que acompañarán tratar sobre tablas que concurra Adorni son la salteña Flavia Royon, la chubutense Edith Terenzi, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, los macristas, Martín Goerling Lara y María Victoria Huala, y los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama, y Daniel Kroneberg.

Hasta ahora los opositores tienen 37 votos ya que aun existe la incógnita como votarán los radicales Eduardo Galaretto y María Valenzuela, y la tucumana de Independencia Beatriz Ávila.