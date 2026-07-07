Un alumno encerró a sus compañeros en el aula y los amenazó con una tijera por una figurita

Un grave episodio de violencia escolar ocurrió en una escuela primaria de la provincia de Santa Cruz , donde un alumno de sexto grado encerró a sus compañeros dentro de un aula y los amenazó con una tijera a raíz de una discusión por una figurita . El hecho generó preocupación entre las familias, que reclamaron mayores medidas de seguridad y la intervención de equipos especializados.

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El episodio ocurrió el pasado viernes en la Escuela Provincial N.º 4 "Florentino Ameghino", de la localidad de Puerto San Julián.

Según indicó el portal ADN Sur, el estudiante apoyó una tijera sobre el cuello de uno de sus compañeros y luego tomó un cuchillo que había en el salón para continuar amenazando al resto de los alumnos. Además, intentó cerrar la puerta del aula para impedir que los niños pudieran salir.

En medio del terror, los estudiantes lograron escapar del aula y corrieron en busca de ayuda. Las autoridades del establecimiento los pusieron a resguardo e intervinieron dando aviso a la Policía y a los organismos competentes.

Tras el episodio, los padres de los alumnos presentaron una nota dirigida a la dirección de la escuela, en la que sostuvieron que el hecho no fue aislado y aseguraron que el menor involucrado ya había protagonizado conductas violentas anteriormente .

La escuela donde ocurrió el episodio de violencia escolar por una figurita de Mundial 2026.

Según manifestaron, hasta el momento la única medida adoptada por la institución fue prohibir el ingreso de tijeras al establecimiento, una decisión que consideraron insuficiente. "Nos parece claramente insuficiente para la gravedad de lo que pasó", expresaron los familiares en el escrito.

Además, solicitaron que el Consejo Provincial de Educación active los protocolos correspondientes y que el estudiante reciba acompañamiento de un equipo interdisciplinario.

Por último, reclamaron que se implementen medidas concretas para garantizar un ambiente seguro tanto para los alumnos como para los docentes y el resto del personal de la institución.