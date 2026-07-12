12 de julio de 2026 - 08:38

Domingo frío y con nubosidad variable en Mendoza: la máxima se mantendrá baja

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada con vientos leves del sudeste. La mínima estuvo en 1°C en el llano.

Pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo arrancó bajo condiciones de estabilidad atmosférica en Mendoza, aunque el ambiente frío seguirá consolidando el panorama invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región tendrá una jornada marcada por la alternancia de sol y nubes, sin cambios térmicos significativos.

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El pronóstico para este domingo en Mendoza

Anticipan un domingo fresco y nublado en Mendoza: de cuánto será la mínima

El reporte detalla para hoy un escenario parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tras un amanecer muy frío en el que la mínima se ubicó en apenas 1°C, el termómetro mostrará una recuperación por la tarde, con una máxima que alcanzará los 15°C en el Gran Mendoza.

En la zona de cordillera, las condiciones meteorológicas acompañarán la estabilidad del llano. Se prevé un cielo parcial nublado en cordillera, sin probabilidad de precipitaciones o temporales de nieve inmediatos.

Anticipo del inicio de semana: lunes con neblinas matinales

Para el lunes 13 de julio, en el arranque de la semana laboral, el pronóstico extendido anticipa la continuidad de las buenas condiciones de tiempo con un sutil alivio térmico.

Se prevé un día de nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura y neblinas matinales, acompañado por vientos leves del noreste. La máxima repuntará hasta los 16°C, mientras que la mínima volverá a situarse en 1°C. En la zona fronteriza se mantendrá el cielo parcial nublado en cordillera.

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