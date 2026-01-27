27 de enero de 2026 - 18:05

Una aerolínea lowcost desata la polémica y recomienda dejar de viajar con jeans: cuál es la razón

La aerolínea europea lanzó una campaña viral que desaconseja el uso de jeans durante los vuelos,la cual ha sido respaldada por especialistas médicos.

Por Redacción Mundo

La aerolínea lowcost Ryanair, conocida por sus estrictas políticas y su presencia picante en redes sociales, ha generado un intenso debate entre los viajeros con su nueva campaña: “Estamos en 2026, dejemos de viajar en jeans”.

Lo que comenzó como una sugerencia para mejorar la comodidad en cabina ha cobrado una dimensión más seria al involucrar advertencias sobre la salud vascular de los pasajeros.

Muchos viajeros optan por vestir sus pantalones vaqueros durante el trayecto para ahorrar espacio y peso en sus maletas. Sin embargo, la aerolínea sostiene que esto es un error logístico y ergonómico, argumentando que la tela rígida y las costuras gruesas de esta prenda se clavan en la piel en los asientos de clase turista, donde el espacio para las piernas es reducido.

Ante las críticas de los usuarios, Ryanair ha defendido el uso de ropa deportiva, como leggings o chándales, y prendas de algodón holgadas como la única opción lógica para un vuelo confortable.

El respaldo médico

Aunque la propuesta de la aerolínea parece puramente comercial, diversos especialistas médicos han salido a respaldar la medida. El doctor y divulgador científico Manuel Viso explicó que, aunque no es la única causa, el uso de vaqueros ajustados dificulta significativamente el flujo sanguíneo.

Esta situación se agrava en el entorno de un avión debido a factores como:

  • La presión de la cabina y la deshidratación.
  • La inmovilidad prolongada en asientos estrechos.
  • Las costuras y botones metálicos que comprimen la cintura, ingles y pantorrillas.

Según el Dr. Viso, el mayor peligro reside en el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda, conocida también como el «síndrome de la clase turista». El médico advirtió que estas trombosis en las piernas pueden ser graves, ya que la mitad de ellas terminan embolizando en el pulmón.

