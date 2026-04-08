ARCA: el límite de transferencias desde el que te pueden investigar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó en abril de 2026 los controles sobre transferencias y fijó un nuevo límite que activa mecanismos de supervisión automática. La medida impacta tanto en cuentas bancarias como en billeteras virtuales.

Monotributistas: cuáles son los que comenzarán a pagar más de $100.000 en abril con el ajuste de ARCA

El organismo ahora investiga los movimientos cuando superan ciertos montos mensuales , con el objetivo de detectar inconsistencias fiscales. Este cambio redefine cómo operan los usuarios y qué nivel de seguimiento pueden tener sus operaciones financieras.

Según el esquema vigente, las entidades financieras deben informar a ARCA cuando los movimientos mensuales superan los $50.000.000 en personas físicas . Esto no prohíbe operar con ese dinero, pero sí habilita al organismo a analizar las transacciones.

Esto no implica que esté prohibido transferir ese dinero, sino que a partir de ese nivel el organismo puede analizar las operaciones. Si detecta inconsistencias, puede iniciar controles o pedir documentación.

Superar los topes no genera automáticamente una sanción, pero sí activa un proceso de revisión. En ese marco, ARCA puede solicitar comprobantes de ingresos, facturas, recibos de sueldo o certificaciones contables para verificar el origen de los fondos.

Si no se logra justificar la información o existen diferencias con lo declarado, el organismo puede avanzar con ajustes fiscales, recategorizaciones o incluso sanciones más severas. Además, las entidades financieras pueden emitir reportes de operaciones sospechosas, lo que amplía el nivel de control sobre los usuarios.

Qué deben tener en cuenta los usuarios ante los controles de ARCA

En este escenario, es clave que los contribuyentes mantengan coherencia entre los ingresos declarados y los movimientos financieros. ARCA evalúa el conjunto de operaciones mensuales y no solo transferencias individuales.

ARCA impuestos ganancias trámites monotributo Arca anunció las nuevas categorías del monotributo.

También resulta fundamental tener la facturación al día y conservar todos los comprobantes respaldatorios, ya que pueden ser requeridos ante cualquier control. Contar con esa documentación permite responder de forma más ágil y evitar complicaciones.

Por último, el crecimiento de las billeteras digitales lleva a reforzar la atención sobre estas plataformas. El organismo busca mejorar la trazabilidad de los fondos y detectar posibles inconsistencias, especialmente en monotributistas y trabajadores independientes. Entender estos límites permite operar con mayor previsibilidad y reducir riesgos de fiscalización.