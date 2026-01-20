Kobrea arrancó con la exploración minera de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental

El proyecto El Perdido, el más avanzado del Distrito Minero Occidental de Malargüe (MDMO), que ha desarrollado la empresa canadiense Kobrea dio inicio a su primera campaña de perforación, marcando un hito en la vuelta de la minería metalífera a Mendoza.
“El inicio de las perforaciones en El Perdido es el resultado de más de un año de trabajo intenso y de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por las autoridades”, explicó Mario Castelli, presidente de Kobrea Perforaciones Argentinas SA. Según detalló, el proyecto atravesó instancias de aprobación ambiental, hídrica, patrimonial, cultural y social, además de contar con las autorizaciones de la Municipalidad de Malargüe y de la Autoridad Minera de Mendoza.
Más allá del avance técnico, el inicio de la perforación tiene un fuerte valor simbólico. “Es la primera compañía con capitales extranjeros que está perforando en Mendoza después de muchísimos años. Esto marca el inicio de una nueva etapa, y somos los primeros en esta nueva etapa”, concluyó Castelli.
Kobrea Exploraciones Argentina es una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen a Kobrea Exploraciones Corp, una empresa minera con sede en Canadá. “La primera inversión que decidieron hacer fue en Mendoza. Todos nuestros proyectos están en la zona de Malargüe”, señaló Castelli, al subrayar la confianza del grupo en el potencial geológico de la región.
Para llegar al sitio de perforación, la empresa ejecutó un camino de unos 15 kilómetros, con la autorización del superficiario y de la autoridad minera provincial. Si bien el inicio de los trabajos se demoró respecto de lo previsto por las dificultades propias de la geografía del lugar, Castelli confirmó que el equipo ya está instalado en el área y que las perforaciones comenzaron formalmente.
Desde la compañía explicaron que El Perdido es un proyecto de gran escala y que los resultados de laboratorio serán clave para definir los próximos pasos. “Si los resultados son buenos, seguiremos avanzando, pero aun así el proyecto es tan grande que también iniciaremos perforaciones en otros sectores”, indicó el directivo. De acuerdo con los estudios geológicos preliminares, Kobrea tiene expectativas de identificar entre dos y catorce pórfidos, aunque aclaró que “la única forma de comprobarlo es trabajando en campo y perforando”.
En paralelo, la empresa ya avanza con la línea de base ambiental y otros estudios en El Destino, otro proyecto relevante del portafolio de Kobrea en Malargüe y otras áreas sobre las que posee derechos. Castelli destacó que la firma cuenta con capacidad logística, recursos humanos y respaldo financiero para desarrollar varios proyectos en simultáneo, en la medida en que se obtengan las aprobaciones correspondientes.