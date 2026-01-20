AUH de ANSES en febrero: ¿aumenta y cómo será el pago de Tarjeta Alimentar?

La AUH de ANSES vuelve a quedar en el centro de la agenda en febrero , con una actualización que modifica el ingreso mensual de millones de titulares. El esquema vigente combina una suba por inflación con un refuerzo que no se ajusta de manera automática.

Esta combinación explica por qué el monto final acreditado no depende solo del porcentaje de movilidad. En ese contexto, surge la pregunta para las familias beneficiarias, ¿ aumenta y cuánto se cobra en febrero?

Sí. La AUH de ANSES registra en febrero un incremento del 2,8% , correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC , bajo el esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024. El aumento se acredita de forma automática junto con el calendario habitual de pagos.

Con esta actualización, el monto bruto de la asignación asciende a $125.518 por hijo y a $408.705 en el caso de hijos con discapacidad . Se trata de valores brutos, ya que ANSES retiene de manera mensual el 20% de la prestación , suma que se acumula y se paga posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

AUH: las nuevas condiciones para el cobro del beneficio en el 2025

De este modo, el monto mensual en mano queda en:

$100.414 por hijo , correspondiente al 80% del total.

$326.964 por hijo con discapacidad, también equivalente al 80%.

Desde el organismo previsional aclararon que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir el aumento, siempre que la prestación esté activa y los datos personales y familiares se encuentren correctamente registrados.

De cara al próximo año, ya se proyecta una nueva actualización. A partir de febrero de 2026, la AUH recibiría un incremento cercano al 2,8%, en línea con el ajuste por inflación previsto en la fórmula de movilidad. Con este incremento, los montos estimados pasarían a ubicarse en torno a los $129.000 por hijo y cerca de $420.000 por hijo con discapacidad, siempre en valores brutos.

Cómo se compone el ingreso total de la AUH y el rol del refuerzo alimentario

Además del aumento mensual, el ingreso de quienes cobran la AUH se completa con la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria. Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática y, por ese motivo, mantiene en febrero los mismos valores que en enero.

Los montos vigentes del refuerzo son $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y no permite la extracción de efectivo.

Desde ANSES remarcaron que no es necesario realizar una inscripción específica para acceder a la Tarjeta Alimentar, pero sí es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto tanto de la AUH como del refuerzo alimentario.