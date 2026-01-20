20 de enero de 2026 - 09:35

AUH de ANSES en febrero: ¿aumenta y cómo será el pago de Tarjeta Alimentar?

La AUH de ANSES aumenta en febrero con una suba del 2,8%. Cuánto se cobra en mano, cómo impacta la retención del 20% y qué montos se proyectan.

La AUH se actualiza en febrero bajo el esquema de movilidad mensual y el aumento se acredita de forma automática.

La AUH se actualiza en febrero bajo el esquema de movilidad mensual y el aumento se acredita de forma automática.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La AUH de ANSES vuelve a quedar en el centro de la agenda en febrero, con una actualización que modifica el ingreso mensual de millones de titulares. El esquema vigente combina una suba por inflación con un refuerzo que no se ajusta de manera automática.

Leé además

El poder adquisitivo de quienes cobran la AUH se duplicó en el Gobierno de Milei.

El impacto del ajuste: solo la AUH logró ganarle a la inflación, según un informe

Por Redacción Economía
El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco

Esta combinación explica por qué el monto final acreditado no depende solo del porcentaje de movilidad. En ese contexto, surge la pregunta para las familias beneficiarias, ¿aumenta y cuánto se cobra en febrero?

¿Aumenta la AUH de ANSES en febrero y cuánto se cobra con la retención?

Sí. La AUH de ANSES registra en febrero un incremento del 2,8%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC, bajo el esquema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024. El aumento se acredita de forma automática junto con el calendario habitual de pagos.

AUH: las nuevas condiciones para el cobro del beneficio en el 2025
ANSES retiene el 20% del monto mensual, que se paga m&aacute;s adelante con la presentaci&oacute;n de la Libreta AUH.

ANSES retiene el 20% del monto mensual, que se paga más adelante con la presentación de la Libreta AUH.

Con esta actualización, el monto bruto de la asignación asciende a $125.518 por hijo y a $408.705 en el caso de hijos con discapacidad. Se trata de valores brutos, ya que ANSES retiene de manera mensual el 20% de la prestación, suma que se acumula y se paga posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación correspondientes.

De este modo, el monto mensual en mano queda en:

  • $100.414 por hijo, correspondiente al 80% del total.

  • $326.964 por hijo con discapacidad, también equivalente al 80%.

Desde el organismo previsional aclararon que no es necesario realizar trámites adicionales para percibir el aumento, siempre que la prestación esté activa y los datos personales y familiares se encuentren correctamente registrados.

De cara al próximo año, ya se proyecta una nueva actualización. A partir de febrero de 2026, la AUH recibiría un incremento cercano al 2,8%, en línea con el ajuste por inflación previsto en la fórmula de movilidad. Con este incremento, los montos estimados pasarían a ubicarse en torno a los $129.000 por hijo y cerca de $420.000 por hijo con discapacidad, siempre en valores brutos.

Pesos, billetes.jpg
El refuerzo de la Tarjeta Alimentar sigue vigente y completa el ingreso de las familias beneficiarias.

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar sigue vigente y completa el ingreso de las familias beneficiarias.

Cómo se compone el ingreso total de la AUH y el rol del refuerzo alimentario

Además del aumento mensual, el ingreso de quienes cobran la AUH se completa con la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria. Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática y, por ese motivo, mantiene en febrero los mismos valores que en enero.

Los montos vigentes del refuerzo son $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas y no permite la extracción de efectivo.

Desde ANSES remarcaron que no es necesario realizar una inscripción específica para acceder a la Tarjeta Alimentar, pero sí es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto tanto de la AUH como del refuerzo alimentario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Minería: Kobrea se conviritó en la primera empresa en perforar en Malargüe.

Kobrea arrancó con la exploración minera de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental

Por Soledad Gonzalez
el banco nacion expandio un 53% su cartera de prestamos y consolido su rol central en el credito durante 2025

El Banco Nación expandió un 53% su cartera de préstamos y consolidó su rol central en el crédito durante 2025

Por Redacción Economía
Luis Caputo sostuvo que el programa económico del Gobierno “es el camino para terminar con la inflación”. 

Datos de inflación del Indec: Luis Caputo explicó por qué se logro el número más bajo en 8 años

Por Redacción Economía
Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo.

Argentina tiene el segundo Big Mac más caro del mundo: ranking global e inflación en dólares

Por Redacción Economía