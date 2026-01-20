Préstamos para jubilados: hasta $50.000.000 en bancos con tasas de enero

En enero, los bancos ofrecen préstamos para jubilados de hasta $50.000.000, con distintas tasas, plazos y requisitos según cada entidad.

Los jubilados que cobran sus haberes en bancos públicos y privados pueden acceder a créditos con montos altos y cuotas fijas.

Durante enero, los jubilados que necesitan financiamiento pueden acceder a distintas líneas de préstamos personales ofrecidas por los principales bancos del país. Las propuestas incluyen montos elevados, plazos amplios y condiciones pensadas específicamente para quienes cobran sus haberes previsionales.

Con opciones que alcanzan los $50.000.000, entidades como Banco Provincia, Banco Nación y BBVA mantienen vigentes créditos con diferentes tasas enero, modalidades de pago y requisitos, lo que permite comparar alternativas según cada situación personal.

Qué préstamos ofrecen los bancos para jubilados en enero El Banco Provincia dispone de préstamos personales dirigidos a jubilados que perciben sus haberes en la entidad. El banco informa que el “monto máximo alcanza los $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses”. La línea tiene una TNA del 98% y, según el ejemplo oficial, la cuota es de “$8.680,95 por cada $100.000 solicitados”. Además, destacan que la acreditación del dinero se realiza “dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación”, y el trámite puede completarse desde home banking o la app BIP Móvil.

En el caso del Banco Nación, la propuesta está orientada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, excluyendo pensiones no contributivas. El banco detalla que el préstamo permite solicitar desde "$10.000 hasta $50.000.000", con destino libre y una relación cuota-ingreso de "hasta el 35% del haber neto". En cuanto a las tasas vigentes, especifica una "TNA del 45%, una TEA del 55,59% y un CFT con TEA del 70,32%". Las cuotas son fijas y se debitan mensualmente, con plazos de hasta 72 meses según la modalidad elegida.

Por su parte, el BBVA ofrece préstamos personales para jubilados con un monto máximo menor, pero con un proceso completamente online. La entidad señala que los créditos van “de $10.000 a $40.000.000”, con plazos de “6 a 60 meses”, tasa fija y sistema de amortización francés. También aclara que no tiene costo de otorgamiento y que la relación cuota-ingreso puede llegar “hasta el 30%”.

Requisitos para acceder a los préstamos de cada banco Banco Provincia Ser jubilado y percibir los haberes en el Banco Provincia.

Contar con usuario habilitado en home banking o BIP Móvil.

Tener activado el Token de seguridad.

Cumplir con la evaluación crediticia del banco. Banco Nación Ser jubilado o pensionado que cobre los haberes en el Banco Nación.

No estar incluido en pensiones no contributivas ni asistenciales.

Respetar la relación cuota-ingreso de hasta el 35% del haber neto.

Gestionar la solicitud a través de la app BNA+ o home banking. Banco BBVA Ser jubilado o pensionado según los criterios del banco.

Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.

Tener entre 18 y 74 años.

Contar con un ingreso mínimo de $308.200.

Cumplir con los requisitos de antigüedad y evaluación crediticia establecidos por la entidad.