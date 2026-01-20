20 de enero de 2026 - 12:34

Préstamos para jubilados: hasta $50.000.000 en bancos con tasas de enero

En enero, los bancos ofrecen préstamos para jubilados de hasta $50.000.000, con distintas tasas, plazos y requisitos según cada entidad.

Los jubilados que cobran sus haberes en bancos públicos y privados pueden acceder a créditos con montos altos y cuotas fijas.

Los jubilados que cobran sus haberes en bancos públicos y privados pueden acceder a créditos con montos altos y cuotas fijas.

Foto:

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Durante enero, los jubilados que necesitan financiamiento pueden acceder a distintas líneas de préstamos personales ofrecidas por los principales bancos del país. Las propuestas incluyen montos elevados, plazos amplios y condiciones pensadas específicamente para quienes cobran sus haberes previsionales.

Leé además

el banco nacion expandio un 53% su cartera de prestamos y consolido su rol central en el credito durante 2025

El Banco Nación expandió un 53% su cartera de préstamos y consolidó su rol central en el crédito durante 2025

Por Redacción Economía
El Roku Streaming Stick 2025 permite convertir cualquier televisor en smart sin instalaciones complejas.

Roku TV: cuánto salen en Chile el stick 2025 y por qué es diferente a una Smart TV

Por Melisa Sbrocco

Con opciones que alcanzan los $50.000.000, entidades como Banco Provincia, Banco Nación y BBVA mantienen vigentes créditos con diferentes tasas enero, modalidades de pago y requisitos, lo que permite comparar alternativas según cada situación personal.

Qué préstamos ofrecen los bancos para jubilados en enero

El Banco Provincia dispone de préstamos personales dirigidos a jubilados que perciben sus haberes en la entidad. El banco informa que el “monto máximo alcanza los $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses”. La línea tiene una TNA del 98% y, según el ejemplo oficial, la cuota es de “$8.680,95 por cada $100.000 solicitados”. Además, destacan que la acreditación del dinero se realiza “dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación”, y el trámite puede completarse desde home banking o la app BIP Móvil.

Billete peso argentino
Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

Qué significa ordenar todos los billetes para que miren para el mismo lado, según la psicología.

En el caso del Banco Nación, la propuesta está orientada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, excluyendo pensiones no contributivas. El banco detalla que el préstamo permite solicitar desde “$10.000 hasta $50.000.000”, con destino libre y una relación cuota-ingreso de “hasta el 35% del haber neto”. En cuanto a las tasas vigentes, especifica una “TNA del 45%, una TEA del 55,59% y un CFT con TEA del 70,32%”. Las cuotas son fijas y se debitan mensualmente, con plazos de hasta 72 meses según la modalidad elegida.

Por su parte, el BBVA ofrece préstamos personales para jubilados con un monto máximo menor, pero con un proceso completamente online. La entidad señala que los créditos van “de $10.000 a $40.000.000”, con plazos de “6 a 60 meses”, tasa fija y sistema de amortización francés. También aclara que no tiene costo de otorgamiento y que la relación cuota-ingreso puede llegar “hasta el 30%”.

Requisitos para acceder a los préstamos de cada banco

Banco Provincia

  • Ser jubilado y percibir los haberes en el Banco Provincia.

  • Contar con usuario habilitado en home banking o BIP Móvil.

  • Tener activado el Token de seguridad.

  • Cumplir con la evaluación crediticia del banco.

Banco Nación

  • Ser jubilado o pensionado que cobre los haberes en el Banco Nación.

  • No estar incluido en pensiones no contributivas ni asistenciales.

  • Respetar la relación cuota-ingreso de hasta el 35% del haber neto.

  • Gestionar la solicitud a través de la app BNA+ o home banking.

Banco BBVA

  • Ser jubilado o pensionado según los criterios del banco.

  • Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.

  • Tener entre 18 y 74 años.

  • Contar con un ingreso mínimo de $308.200.

  • Cumplir con los requisitos de antigüedad y evaluación crediticia establecidos por la entidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Minería: Kobrea se conviritó en la primera empresa en perforar en Malargüe.

Kobrea arrancó con la exploración minera de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental

Por Soledad Gonzalez
La AUH se actualiza en febrero bajo el esquema de movilidad mensual y el aumento se acredita de forma automática.

AUH de ANSES en febrero: ¿aumenta y cómo será el pago de Tarjeta Alimentar?

Por Redacción Economía
Luis Caputo sostuvo que el programa económico del Gobierno “es el camino para terminar con la inflación”. 

Datos de inflación del Indec: Luis Caputo explicó por qué se logro el número más bajo en 8 años

Por Redacción Economía