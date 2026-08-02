Descargá la nueva edición de Cuyo Minero con la visita exclusiva a Escondida

Cobre, tecnología y producción: Cuyo Minero recorre la mayor mina del mundo y analiza el presente y el potencial de la actividad en la región.

Este domingo circula una nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento de Los Andes y Diario de Cuyo, con una mirada puesta en los grandes proyectos de cobre y también en una actividad minera menos visible, pero clave para la economía regional.

La edición muestra desde adentro cómo se trabaja en la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Antofagasta, Chile. La enviada especial Carolina Putelli recorrió el yacimiento operado por BHP —responsable de cerca del 5% de la producción mundial de cobre— para conocer su escala y entender por qué se lo considera un espejo de lo que podría desarrollarse en San Juan con proyectos como Vicuña y Los Azules.

La cobertura reconstruye toda la cadena productiva: desde los dos open pits hasta la planta desalinizadora y el puerto propio. Además, analiza el uso de flotas autónomas y los procesos de lixiviación y los pone en perspectiva frente a los desarrollos que comienzan a proyectarse del lado argentino de la cordillera.

En Mendoza, la geóloga Marita Ahumada pone el foco en una actividad de menor escala y exposición pública, pero estrechamente vinculada con la economía cotidiana: la minería de tercera categoría. La nota explica cómo funcionan las 391 canteras registradas en la provincia —de áridos, cal, yeso, arcillas y cemento— y recorre el entramado de controles ambientales y tributarios que acompaña la actividad, desde la extracción de los materiales hasta su destino final.