2 de agosto de 2026 - 00:00

Descargá la nueva edición de Cuyo Minero con la visita exclusiva a Escondida

Cobre, tecnología y producción: Cuyo Minero recorre la mayor mina del mundo y analiza el presente y el potencial de la actividad en la región.

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Los Andes | Redacción
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La edición muestra desde adentro cómo se trabaja en la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Antofagasta, Chile. La enviada especial Carolina Putelli recorrió el yacimiento operado por BHP —responsable de cerca del 5% de la producción mundial de cobre— para conocer su escala y entender por qué se lo considera un espejo de lo que podría desarrollarse en San Juan con proyectos como Vicuña y Los Azules.

La cobertura reconstruye toda la cadena productiva: desde los dos open pits hasta la planta desalinizadora y el puerto propio. Además, analiza el uso de flotas autónomas y los procesos de lixiviación y los pone en perspectiva frente a los desarrollos que comienzan a proyectarse del lado argentino de la cordillera.

En Mendoza, la geóloga Marita Ahumada pone el foco en una actividad de menor escala y exposición pública, pero estrechamente vinculada con la economía cotidiana: la minería de tercera categoría. La nota explica cómo funcionan las 391 canteras registradas en la provincia —de áridos, cal, yeso, arcillas y cemento— y recorre el entramado de controles ambientales y tributarios que acompaña la actividad, desde la extracción de los materiales hasta su destino final.

Además:

  • Un repaso sobre cómo funciona el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, la norma binacional de 1997 que ordena los proyectos que operan a ambos lados de la cordillera.
  • El proyecto El Seguro, en Malargüe, que Impulsa Mendoza sacó a concurso público en busca de inversores privados para su próxima etapa de exploración.

  • El avance de la Ley de Desarrollo Local en San Juan, que busca medir con indicadores concretos el impacto social y económico de la minería en cada departamento.

Como cada edición, Cuyo Minero vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para la región: cómo se prepara Cuyo —entre San Juan, Mendoza y también Chile— para la próxima era del cobre y de la minería en general.

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