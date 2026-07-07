vivo

La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, gana 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial 2026

Con un golazo de Messi, la Selección Argentina gana 3 a 2 ante Egipto en el Atlanta Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026.

d15a80240a0de84f20c0705f6ca2df2f89d95d03
Argentina - Egipto, por el Mundial 2026
Argentina - Egipto, por el Mundial 2026
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Minuto a minuto y estadísticas de Argentina vs Egipto:

Te puede interesar

Egipto derrotó por penales a Australia y se metió en octavos de final del Mundial 2026. Próximo rival: Argentina. 

Radiografía de Egipto: las armas secretas y las debilidades del rival de la Selección Argentina en octavos

Francois Letexier fue elegido por la FIFA para impartir justicia este martes en el partido entre la Albiceleste y el conjunto africano. 

¿Quién es Letexier? El árbitro de Argentina-Egipto y su picante antecedente con un jugador de la Selección

Siete partidos en casi un siglo le dan forma a un historial perfecto para la Selección Argentina frente a Egipto. 

Historial Argentina vs. Egipto: una paternidad absoluta de 98 años que busca un nuevo capítulo en el Mundial

Por Redacción Deportes