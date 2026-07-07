La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, gana 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial 2026

La Selección Argentina vence 3 a 2 a Egipto en el Mercedes - Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue batallando para continuar en la Copa del Mundo.
Con un golazo de Messi, la Selección Argentina gana 3 a 2 ante Egipto en el Atlanta Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina vence 3 a 2 a Egipto en el Mercedes - Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue batallando para continuar en la Copa del Mundo.