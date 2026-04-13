"Intimidante": FOPEA cuestionó los dichos de Dalmiro Garay sobre la prensa

El Foro de Periodismo Argentino ( FOPEA ) expresó su preocupación por las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay , quien durante la apertura del año legislativo exhortó a la prensa a evitar referencias genéricas sobre la falta de independencia del Poder Judicial sin aportar casos concretos.

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La entidad advirtió que, si bien los dichos no constituyen una prohibición explícita, el contexto en el que fueron pronunciados, como titular de uno de los poderes del Estado y junto al gobernador Alfredo Cornejo , les otorga un carácter que puede resultar “ intimidatorio ” para el ejercicio del periodismo.

“Quiero exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar estos temas tan complejos y que tienen un impacto directo en la percepción de un poder del Estado”, sostuvo Garay en su discurso, al tiempo que pidió denunciar con “nombre y apellido” los casos que afecten la independencia judicial, y evitar “alusiones genéricas con sentido político”.

Ante esto, FOPEA señaló que ese tipo de manifestaciones, provenientes de una autoridad de máxima jerarquía institucional, pueden “ restringir o inhibir la libertad de expresión de medios y periodistas” , particularmente en lo referido al funcionamiento del Poder Judicial.

En su comunicado, la organización remarcó que la libertad de expresión es una condición esencial para el funcionamiento democrático y que su ejercicio no debe ser condicionado. “ Incluso la crítica severa o mordaz debe ser tolerada ”, subrayó, al tiempo que consideró las declaraciones como “intimidantes”.

Además, FOPEA enfatizó que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad deben tener en cuenta el impacto de sus palabras, ya que pueden ser interpretadas socialmente como advertencias que desalientan el debate público.

La aclaración de Garay

En una entrevista con el diario Los Andes, Garay aclaró el sentido de sus dichos y negó haber intentado condicionar a la prensa. “El término que usé fue exhortación, y la exhortación es hasta un ruego. Yo soy muy respetuoso de la libertad de prensa”, afirmó.

El magistrado explicó que su planteo se dio en el marco de una reflexión sobre la seguridad jurídica y el rol del Poder Judicial, donde consideró central la independencia de los jueces. En ese contexto, planteó que la crítica periodística debe estar basada en hechos concretos.

“Me parece necesario que la prensa, cuando hable de la independencia del Poder Judicial, lo haga con un criterio de seriedad, señalando casos específicos: ‘no investigó esto’ o ‘la sentencia fue de tal manera’”, detalló.

Dalmiro Garay-entrevista-Suprema Corte de Justicia (6)

Asimismo, cuestionó lo que definió como “apriorismos” sobre la falta de independencia judicial vinculados al origen político de los magistrados. “Partir de que no hay independencia porque un ministro fue designado por un gobernador es una falacia ad hominem”, sostuvo.

Garay también rechazó versiones sobre una supuesta mayoría automática en la Corte. “Es mentira que haya un 4 a 3. No hay una mayoría automática”, afirmó, y agregó que el funcionamiento actual del tribunal responde a criterios “racionales” en la conducción institucional, mientras que las decisiones judiciales corresponden a cada juez.

Finalmente, insistió en que su intención no fue imponer límites al trabajo periodístico. “No le pongo un condicionamiento. Sí creo que todas las profesiones tienen que ser serias”, concluyó, al advertir que las afirmaciones sin sustento pueden afectar la percepción pública sobre la independencia judicial y, en consecuencia, la seguridad jurídica.