Estas son las primeras acciones de Juan Carlos Jaliff al frente de la Subsecretaría de Justicia

El nuevo subsecretario de Justicia , Juan Carlos Jaliff , comenzó a delinear sus primeras acciones al frente del área con una agenda centrada en el diálogo institucional y la articulación con los principales actores del sistema judicial.

Entre sus prioridades inmediatas, el funcionario adelantó en la " Mesa Política " de Radio Aconcagua que solicitará reuniones clave para ordenar su gestión. En primer término, buscará coordinar con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus . Luego, pedirá una audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay .

“Lo primero que voy a hacer es pedirle una reunión al presidente de la Corte y una audiencia para hablar con la Corte en pleno”, afirmó Jaliff.

En esa línea, anticipó que su agenda incluirá encuentros con todos los actores del sistema judicial como son el Ministerio Público Fiscal de la provincia, a cargo de Alejandro Gullé , como también Defensoría General, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados de Mendoza .

El objetivo inicial, según explicó el exsenador provinical, será construir un diagnóstico compartido. “Primero me presentaré como nuevo subsecretario y saber qué visión tienen y qué cosas son las que están pendientes. Luego de la primera charla irán surgiendo nuevas cosas”, sostuvo.

El desembarco de Jaliff se produjo tras la renuncia de Marcelo D'Agostino, denunciado por su expareja en un presunto caso de abuso sexual. En ese marco, el nuevo subsecretario evitó profundizar sobre la situación judicial. “Sería imprudente si hablo del proceso”, señaló, aunque remarcó que la Justicia ya se encuentra trabajando en el caso.

Juan Carlos Jaliff, "gobernador" de Mendoza hasta fin de año Juan Carlos Jaliff, nuevo subsecretario de Justicia.

El pedido de Cornejo y sus prioridades

Jaliff también se refirió a su regreso al Poder Ejecutivo tras haber estado colaborando sin cargo en la Legislatura. “El viernes en la noche el gobernador me llamó y me adelantó cuál era su intención. Luego nos juntamos el sábado y ahí me convocó a participar del gobierno como subsecretario de Justicia y acepté”, relató.

En la misma línea, agregó: “En todas mis tareas he tratado de cumplir con el servicio público y ahora se viene un nuevo desafío”. Sobre el rol que le pidió cumplir el gobernador Alfredo Cornejo, señaló: “Me dijo que actuara como siempre lo he hecho”.

En cuanto a los ejes de gestión, el funcionario adelantó algunas prioridades concretas. “Entre mis prioridades se encuentran lo laboral y lo vinculado a la conciliación civil, en el funcionamiento del Poder Judicial de Mendoza”, indicó.

No obstante, marcó una preocupación puntual en el fuero de familia. “Hay datos que son muy buenos y reveladores. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, el fuero de familia”, advirtió, y planteó la necesidad de un abordaje integral: “Tenemos que trabajar todos porque la justicia no es solo del Poder Judicial”.

En ese sentido, subrayó la importancia de la articulación institucional. “En el tema de familia tenemos que involucrarnos todos: la Justicia, la Legislatura, los municipios. Es un tema que creo que debe ser prioritario”, afirmó.

Cornejo viajó a Costa Rica y Jaliff quedó al mando del Poder Ejecutivo El gobernador, Alfredo Cornejo junto a la exvicegobernadora, Laura Montero y el actual subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff.

Por otra parte, Jaliff defendió el funcionamiento del sistema de designación de magistrados en Mendoza, al sostener que la Justicia provincial mantiene un esquema de selección basado en concursos.

Según explicó, los candidatos deben rendir exámenes y atravesar instancias dentro del Consejo de la Magistratura, donde participan distintos estamentos institucionales.

En ese marco, aseguró que, salvo en el caso de la Suprema Corte, los nombramientos no responden a decisiones discrecionales del gobernador de turno, sino a procesos con representación equilibrada de distintos sectores.

“Yo sostengo que la justicia de Mendoza es independiente. Para llegar a la magistratura se tiene que rendir, pasar el examen y después ir al pleno del Consejo de la Magistratura, donde la representación está equilibrada”, finalizó Jaliff.