Cornejo designó a Juan Carlos Jaliff como el nuevo subsecretario de Justicia

Juan Carlos Jaliff, el último 'viejo zorro': "Soy de la generación de antes de Twitter, cuando hacer política era cara a cara"

Así, el histórico hombre de la Legislatura ocupará en adelante un estratégico puesto de vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.

"Quiero anunciar la designación de Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia de Mendoza , quien se incorporará al Ministerio de Seguridad y Justicia y trabajará de manera coordinada con la ministra Mercedes Rus", confirmó esta mañana el mandatario provincial a través de su cuenta de la red social X.

"Abogado, exvicegobernador con una extensa trayectoria en el ámbito legislativo y en la formulación de normas , ha sido una pieza clave en la construcción y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Su conocimiento del derecho, su experiencia en la elaboración de leyes y su mirada sobre el funcionamiento del Estado serán fundamentales para esta etapa", destacó.

Quiero anunciar la designación de Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia de Mendoza, quien se incorporará al Ministerio de Seguridad y Justicia y trabajará de manera coordinada con la ministra Mercedes Rus. Abogado, ex Vicegobernador con una extensa trayectoria…

Y sumó: "Lo distinguen su vocación de servicio, su honestidad intelectual y su compromiso con la calidad institucional. Confío en que su aporte será muy valioso para seguir consolidando un sistema de Justicia más eficiente, moderno y cercano a la ciudadanía".

jaliff 2 Juan Carlos Jaliff (Marcelo Álvarez - Los Andes)

La renuncia de D'Agostino se concretó el viernes pasado en cuestión de horas, tanto la denuncia de su expareja como la dimisión al cargo de subsecretario de Justicia tras diez años.

El ahora exfuncionario, en su carta de despedida, dijo que deja el puesto para "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia", en referencia al presunto caso de abuso sexual en su contra.

Por su parte, Jaliff, de 75 años, se desempeñó en cinco gobiernos radicales y fue elegido siete veces presidente provisional del Senado. Entre otros cargos, fue ministro de Gobierno de Roberto Iglesias (1999-2003) vicegobernador de Julio Cobos (2003-2007) y senador provincial por la UCR entre 2009 y 2022.

Las primeras declaraciones de Jaliff

En sus primeras declaraciones tras la designación, Jaliff reveló que fue contactado por Cornejo el sábado por la manaña y que mantuvieron una extensa conversación previa a su desembarco en el Ejecutivo.

“La charla fue amena, nos conocemos bastante, sabe cuál es mi personalidad y cómo he actuado siempre en la función pública”, afirmó en diálogo con Radio Nihuil.

En ese sentido, explicó que el gobernador le pidió que mantenga su estilo de trabajo habitual. “Lo que me ha pedido es justamente que me maneje como lo he hecho siempre”, sostuvo, y adelantó que buscará establecer vínculos con todos los sectores del sistema judicial.

El nuevo subsecretario también señaló que hasta ahora venía colaborando sin cargo formal en la Legislatura, y que decidió aceptar el ofrecimiento para volver al Ejecutivo. “Toda mi vida he estado al servicio de la función pública”, aseguró, y agregó que “nunca le he sacado el pecho a los problemas cuando está en el medio la política”.

Juan Carlos Jaliff, "gobernador" de Mendoza hasta fin de año Juan Carlos Jaliff, nuevo subsecretario de Justicia de Mendoza.

Entre sus primeros pasos, indicó que deberá coordinar con la ministra Rus su posible rol como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Además, anticipó que una de sus primeras gestiones será solicitar una reunión con los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Consultado por la denuncia contra D’Agostino, Jaliff evitó profundizar en el caso y se mostró cauto. “Sería imprudente si hablo del proceso judicial”, afirmó, aunque remarcó que la Justicia ya se encuentra trabajando en el tema.

En ese marco, reconoció el rol de su antecesor al señalar que “formó parte de una gran transformación” del sistema judicial, proceso en el que él mismo participó como senador, y consideró que en los últimos años “ha habido un cambio grande en la Justicia”.