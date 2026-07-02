Entre montañas y cascadas: cómo visitar el puente más alto del mundo con una caída de agua artificial

Con 625 metros de altura, esta megaconstrucción en Guizhou utiliza agua kárstica del subsuelo para alimentar una caída de agua de 300 metros de ancho.

El puente del Gran Cañón de Huajiang, inaugurado en septiembre de 2025, se posiciona como el más alto del planeta al elevarse 625 metros sobre el vacío. Ubicado en la provincia de Guizhou, esta obra de ingeniería entre montañas no solo agiliza el transporte regional, sino que integra la cascada artificial de mayor altura registrada hasta hoy.

La estructura destaca por una longitud total de casi 2,9 kilómetros y un tramo principal que se extiende por 1,4 kilómetros. Más allá de su magnitud física, el impacto social es inmediato: el trayecto entre los condados de Guanling y Zhenfeng pasó de requerir dos horas de viaje a completarse en solo dos minutos. Esta eficiencia logística permite que un promedio de ocho mil vehículos utilicen la vía diariamente para cruzar el cañón. Con su apertura, el puente Beipanjiang perdió el primer puesto mundial por una diferencia de 60 metros. El Huajiang domina ahora el ranking en un país que concentra 50 de los 54 puentes más altos del planeta.

image ¿Cómo se formó la cascada artificial con agua kárstica del subsuelo? El origen de su famosa cascada no fue puramente ornamental. Durante las excavaciones para los cimientos de la infraestructura conectada, los diseñadores hallaron flujos de agua kárstica en el subsuelo. La solución técnica consistió en canalizar este caudal hacia una cuenca de 4.000 metros cúbicos, equivalente al volumen de un edificio de cinco pisos. Mientras una parte del agua se destina al riego de cultivos en las laderas del cañón, el excedente alimenta la caída de 300 metros de ancho que se precipita desde la zona central del puente.

Este sistema se complementa con una red de iluminación láser que mantiene la visibilidad del agua durante la noche. El atractivo visual y las actividades extremas disponibles, como el puenting, el parapente o el uso de un ascensor panorámico de cristal, transformaron un nodo de transporte en un complejo turístico masivo. En febrero, coincidiendo con el Año Nuevo Chino, el puente registró la visita de 300.000 personas y el tránsito de 70.000 vehículos.

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El desarrollo de la infraestructura impactó directamente en la economía de los pueblos cercanos de la prefectura de Qianxinan. La demanda de servicios generó la apertura de nuevos restaurantes, bares y alojamientos para albergar a los turistas. Aunque se sitúa a 2.000 kilómetros de Pekín, su cercanía con el cañón de Malinghe y el Parque Geológico de Xingyi lo consolida como un punto estratégico en las rutas del sur de China.