Nuevo código para motos: guantes, casco y otros cambios obligatorios que entrarán en vigor en 2026

El reglamento permite el uso del arcén en atascos bajo condiciones estrictas de velocidad y obliga a llevar chaleco reflectante ante averías o accidentes.

España implementará un nuevo Código de Seguridad Vial para motos a partir del 1 de octubre de 2026. Los cambios principales establecen el uso obligatorio de calzado cerrado para conductores y pasajeros, además de exigir guantes de protección en trayectos interurbanos para reducir las lesiones en caso de siniestros viales.

Para esa fecha, los motociclistas deberán ajustar su equipamiento y hábitos de conducción a un nuevo marco normativo. Esta reforma del Código de Circulación se centra en elevar los estándares de protección personal y regular situaciones comunes en el tráfico denso de las grandes ciudades para mejorar la convivencia entre vehículos.

¿Cuándo se puede circular por el arcén y qué equipamiento será obligatorio? Los motoristas podrán utilizar el arcén únicamente cuando el tráfico esté completamente detenido o avance a velocidades muy reducidas. En estas circunstancias, la velocidad de la moto no debe superar los 30 km/h, se debe circular en fila india y abandonar el carril inmediatamente si aparece un vehículo de emergencia u otro usuario con prioridad legal.

En cuanto a la indumentaria, el uso de calzado cerrado es ahora obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante en cualquier tipo de vía. Por otro lado, los guantes de protección pasan a ser un requisito indispensable para circular fuera de los núcleos urbanos, aunque las especificaciones técnicas finales de estos accesorios se definirán próximamente mediante una orden ministerial.

Cascos, chaleco reflectante y otros cambios que debés conocer La normativa también actualiza las exigencias para los cascos de los ciclomotores, que deberán cumplir progresivamente con el estándar ECE 22.06. Se ha establecido un periodo de transición de un año para que los usuarios actuales puedan renovar sus equipos de protección y adaptarse a las nuevas pruebas de impacto más rigurosas que exige este certificado europeo.

Respecto a la visibilidad y las herramientas de comunicación, el reglamento impone llevar siempre un chaleco reflectante de alta visibilidad para ser utilizado en situaciones de emergencia o detenciones por fallo mecánico. Los conductores profesionales tienen la obligación de vestirlo durante todo su horario de servicio. Por último, los sistemas de intercomunicación homologados quedan oficialmente legalizados bajo los nuevos parámetros de seguridad.