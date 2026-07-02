La Justicia descartó "delitos" en las protestas del Hospital Garrahan y falló a favor de los trabajadores

La Justicia rechazó las denuncias presentadas por las protestas realizadas en el Hospital Garrahan durante 2025 y concluyó que “no existió delito” en las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores de la salud contra la gestión del ministro nacional Mario Lugones y de las autoridades del centro médico.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó las presentaciones promovidas por el director del hospital, Mariano Pirozzo , designado por el funcionario recién mencionado. La resolución confirmó el criterio del juez instructor, quien había determinado la inexistencia de delito en los hechos denunciados.

En diálogo con Noticias Argentinas, profesionales, técnicas y trabajadores representadas por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron esta decisión judicial impartida por la Sala IV “desestima las denuncias realizadas por Pirozzo, designado por el ministro de Salud de la Nación”.

“Acá se dejó en claro que no hubo ningún delito en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud del Hospital, a lo largo de todo el año pasado” , manifestaron respaldados por Casación.

Por su parte, la secretaria general de la APyT Norma Lezana planteó que todos los fallos “les fueron dando la razón” y aseguró que, además, “les da confianza” que la Dra. María Servini “tomara intervención en el proceso sumarial insólito” que le hicieron a 40 trabajadores por protestar en defensa del hospital: “Nos está convocando a prestar testimonio para conocer de primera mano lo que ocurrió”, agregó.

“El hostigamiento de una intervención netamente política como es la de Mariano Pirozzo, que no es pediatra ni registra experiencia alguna en el sector público, que no termina de clarificar qué están haciendo con los fondos millonarios del hospital, que tiene como propósito privatizar áreas del Garrahan, que designa asesores sin concurso con sueldos millonarios, que filtra información reservada como la que, en su momento, el ya renunciado ex jefe de Gabinete (Manuel) Adorni utilizó para atarcarnos por X, ahora emprende una nueva medida, en este caso contra mí, con un nuevo sumario por mi rol de representante gremial. Son lo peor que le pasó a este Hospital desde su fundación”, expresó Lezana.

Este fallo de la Cámara de Casación Penal ratifica lo que ya había expresado el fallo del juez Herman Mendel en la Justicia del Trabajo que “protestar no es delito” sobre todo porque se expresaron ante “la asfixia salarial, el vaciamiento, la violencia institucional”.

“La protesta es un derecho que tenemos y debemos ejercer los trabajadores, las trabajadoras y quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros compañeros y compañeras desde los sindicatos. Luchar sirve y estos fallos ratifican que no es delito”, concluyó.