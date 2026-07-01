El artista Helmut Ditsch cruzó al Gobierno por las trabas para recuperar su cuadro: "Humillante"

Tras meses de reclamos, la Secretaría General de la Presidencia autorizó a retirar su cuadro, pero sin asistencia logística ni permisos de peritaje.

El artista plástico Helmut Ditsch reveló la respuesta del Gobierno para retirar una de sus obras

El artista plástico argentino Helmut Ditsch, que en mayo le solicitó al Gobierno Nacional que le devolviera la obra que donó a Casa Rosada, finalmente recibió respuesta: “La puedo retirar, pero no me ayudarán a moverla”, aseguró.

En un video que grabó el propio pintor y que hizo público a través de sus redes sociales, calificó a esa respuesta de “humillante” y aseguró que, además, le exigieron firmar un documento en el que se comprometa “a no demandarlos”.

Embed - El artista Helmut Ditsch cruzó al Gobierno por las trabas para recuperar su cuadro “Me contestaron de Casa Rosada y me dijeron que ellos tienen la obra, que la puedo retirar, pero que no me van a ayudar a moverla. A cambio, van a poner a la Policía Militar a vigilar cada uno de mis movimientos. Tampoco me permiten hacer el peritaje necesario para embalar la obra, es decir, no me permiten sacarle fotos para documentar el estado en que esté, y me exigen a que firme un documento donde me comprometa a no demandarlos. Humillante”, detalló Ditsch.

Por otra parte, el artista sostiene que la “responsabilidad” de esta situación es pura y exclusivamente de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de la hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei: “Cualquier daño que sufra mi obra no es un daño contra mí, sino que es un daño contra todas y todos los argentinos”, agregó

“No hay mal que por bien no venga, porque los tengo a todos ustedes, la gente, los periodistas, que siempre hicieron que no me sintiera solo, y les quiero agradecer por todo el amor que recibo y por estar unidos”, concluyó.