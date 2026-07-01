1 de julio de 2026 - 18:42

El artista Helmut Ditsch cruzó al Gobierno por las trabas para recuperar su cuadro: "Humillante"

Tras meses de reclamos, la Secretaría General de la Presidencia autorizó a retirar su cuadro, pero sin asistencia logística ni permisos de peritaje.

El artista plástico Helmut Ditsch reveló la respuesta del Gobierno para retirar una de sus obras

El artista plástico Helmut Ditsch reveló la respuesta del Gobierno para retirar una de sus obras

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El artista plástico argentino Helmut Ditsch, que en mayo le solicitó al Gobierno Nacional que le devolviera la obra que donó a Casa Rosada, finalmente recibió respuesta: “La puedo retirar, pero no me ayudarán a moverla”, aseguró.

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En un video que grabó el propio pintor y que hizo público a través de sus redes sociales, calificó a esa respuesta de “humillante” y aseguró que, además, le exigieron firmar un documento en el que se comprometa “a no demandarlos”.

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“Me contestaron de Casa Rosada y me dijeron que ellos tienen la obra, que la puedo retirar, pero que no me van a ayudar a moverla. A cambio, van a poner a la Policía Militar a vigilar cada uno de mis movimientos. Tampoco me permiten hacer el peritaje necesario para embalar la obra, es decir, no me permiten sacarle fotos para documentar el estado en que esté, y me exigen a que firme un documento donde me comprometa a no demandarlos. Humillante”, detalló Ditsch.

Por otra parte, el artista sostiene que la “responsabilidad” de esta situación es pura y exclusivamente de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de la hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei: “Cualquier daño que sufra mi obra no es un daño contra mí, sino que es un daño contra todas y todos los argentinos”, agregó

“No hay mal que por bien no venga, porque los tengo a todos ustedes, la gente, los periodistas, que siempre hicieron que no me sintiera solo, y les quiero agradecer por todo el amor que recibo y por estar unidos”, concluyó.

Obra de Helmut Ditsch
“El Triunfo de la Naturaleza”, de Helmut Ditsch, fue removida de la Casa Rosada

“El Triunfo de la Naturaleza”, de Helmut Ditsch, fue removida de la Casa Rosada

El artista plástico, que hace años vive en Viena y es uno de los más cotizados internacionalmente, es oriundo de la localidad bonaerense Villa Ballester, y realiza obras gigantescas que retratan los paisajes naturales más importantes de nuestro país.

Su obra titulada “El Triunfo de la Naturaleza” la donó a Casa Rosada durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, y fue retirado en marzo de este año, luego de haber sido exhibida durante 13 años, mientras en el Congreso de la Nación, casualmente, se debatía la Ley de Glaciares.

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