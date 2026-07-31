ARCA actualizó Ganancias: cuál es el sueldo alcanzado para casados con hijos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores del impuesto a las Ganancias para el segundo semestre de 2026 y elevó el nuevo piso de ingresos desde el cual asalariados y jubilados comienzan a tributar.

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Para los trabajadores casados con hijos o con cargas de familia, el ajuste incrementó los montos mínimos alcanzados por el impuesto. La actualización responde a la inflación acumulada del primer semestre del año, que fue del 16,85% , y también modificó las deducciones personales y las escalas del tributo.

Con la actualización oficializada por ARCA, los trabajadores con familiares a cargo tendrán un piso salarial más alto antes de quedar alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Los nuevos valores corresponden al cálculo definitivo del tributo para todo 2026.

Un empleado sin cargas de familia comenzará a pagar Ganancias cuando alcance un sueldo neto mensual promedio de $2.909.508 , equivalente a una remuneración bruta de $3.505.431 .

En el caso de quienes puedan aplicar deducciones por hijos menores de 18 años, los montos aumentan:

Argentina tiene el salario pretendido más alto de la región: 1.292 dólares

Trabajadores con un hijo menor de 18 años: comenzarán a tributar desde un sueldo neto promedio de $3.147.763 .

comenzarán a tributar desde un sueldo neto promedio de . Trabajadores con dos hijos menores de 18 años: pagarán Ganancias desde un ingreso neto promedio de $3.386.018.

Estos valores surgen de la actualización semestral que realizó ARCA sobre las deducciones personales y las escalas del impuesto, luego de considerar la inflación acumulada entre enero y junio de 2026.

El organismo también modificó los montos máximos que pueden descontarse por distintos conceptos, entre ellos alquiler de vivienda, personal de casas particulares y gastos educativos de los hijos. De esta manera, quienes informen correctamente esas deducciones ante su empleador podrán reducir el monto final a pagar.

Por qué algunos empleados tendrán retenciones aunque no superen el nuevo piso de Ganancias

Aunque el nuevo esquema elevó el mínimo anual desde el cual corresponde pagar el impuesto, durante los próximos meses algunos trabajadores podrán ver descuentos en sus salarios por la forma en que se aplica la actualización.

ARCA difundió dos cuadros de valores diferentes: uno destinado a calcular las retenciones mensuales correspondientes al segundo semestre de 2026 y otro que se utilizará para la liquidación anual definitiva, que se realizará en abril de 2027.

Por este mecanismo, puede ocurrir que un trabajador tenga retenciones sobre su sueldo aunque, al finalizar el año, sus ingresos queden por debajo del piso definitivo establecido para todo 2026.

En agosto, por ejemplo, un empleado sin cargas de familia comenzará a sufrir descuentos si el promedio salarial acumulado supera aproximadamente los $2,6 millones netos, mientras que el piso anual definitivo quedó fijado en $2.909.508 netos.

Cuando se realice la liquidación anual en 2027, las diferencias retenidas de más serán compensadas mediante devoluciones.

Además, los trabajadores que recibieron sueldos de julio podrán tener un reintegro antes de esa fecha. Como las empresas liquidaron inicialmente esos haberes con las escalas anteriores, las retenciones excedentes serán devueltas junto con el salario de julio o, según cada empleador, con la liquidación de agosto.

Cómo cambia Ganancias para jubilados y pensionados desde agosto de 2026

La actualización de ARCA también alcanzó al esquema especial que determina cuándo los jubilados y pensionados comienzan a pagar Ganancias.

En julio, el impuesto alcanza a quienes perciben ingresos netos superiores a $3.295.914,64, un monto equivalente a ocho haberes mínimos de la ANSES, sin contar el bono extraordinario.

Para acceder a este beneficio, los jubilados deben cumplir dos condiciones: no tener ingresos no previsionales superiores a $6.019.671,36 durante 2026 y no estar alcanzados por el impuesto sobre los Bienes Personales.

Desde agosto, el piso para jubilados y pensionados volverá a incrementarse por la actualización mensual de los haberes y llegará a $3.358.207,43.

Con estos cambios, ARCA elevó los ingresos mínimos alcanzados por Ganancias para trabajadores y jubilados, aunque mantuvo un esquema de retenciones transitorias que podrá generar descuentos durante los próximos meses antes de las devoluciones previstas para 2027.