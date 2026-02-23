Así es la finca de Valeria Mazza y Alejandro Gravier: con jardines enormes y diseño rústico sofisticado

La casa que Valeria Mazza y Alejandro Gravier construyeron en Punta del Este no es solo una residencia de verano: fue pensada como punto de encuentro familiar y social. Bautizada como Finca Valeria , la propiedad prioriza amplitud, conexión con la naturaleza y espacios para recibir amigos, algo que se repite en otras casas de famosos .

Desde su frente revestido en piedra natural hasta los ventanales que integran interior y exterior, la arquitectura busca equilibrio entre sofisticación y calidez. La casa funciona como epicentro de reuniones y celebraciones durante la temporada estival.

La propiedad se encuentra en una zona apartada y exclusiva de Punta del Este, rodeada de vegetación y con acceso cercano a la playa.

Así es la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Punta del Este (4)

El entorno natural es protagonista. La vivienda fue diseñada para integrarse al paisaje, respetando el verde y aprovechando la luz natural durante todo el día.

Entre los rasgos más destacados del exterior:

Así es la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Punta del Este (1)

Jardines amplios y cuidados

Piscina central como eje del terreno

Sectores de descanso al aire libre

Fachada de piedra con impronta sólida y elegante

La combinación de naturaleza y privacidad es clave en la elección del lugar.

Así es la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Punta del Este (6)

Cómo es el diseño y la distribución interior

La arquitectura mezcla líneas modernas con materiales nobles como madera y piedra. El resultado es una estética rústica sofisticada.

El living se destaca por su amplitud y por el predominio de la madera en pisos y mobiliario, lo que aporta calidez. Los grandes ventanales permiten una vista abierta al jardín y generan sensación de continuidad.

La cocina, amplia y equipada con electrodomésticos modernos, fue pensada como espacio de reunión. Allí la familia comparte desayunos y encuentros informales.

La casa cuenta con varias habitaciones destinadas a alojar a familiares y amigos, ya que fue concebida para recibir grupos grandes sin perder comodidad.

Así es la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Punta del Este (3)

Por qué es el epicentro de sus reuniones familiares

Finca Valeria no es solo una casa de descanso. Es el lugar donde la familia suele pasar Navidad, Año Nuevo y celebraciones importantes.

Durante el verano, Mazza y Gravier se instalan allí con sus hijos —Tiziano, Benicio, Balthazar y Taína— y reciben a amigos cercanos.

La propiedad fue diseñada con ese objetivo claro:

Ambientes amplios y adaptables

Espacios comunes pensados para convivir

Zonas exteriores preparadas para eventos

Distribución funcional para grupos numerosos

La piscina se convierte en uno de los puntos centrales durante los días calurosos, mientras que los jardines permiten actividades al aire libre y momentos de descanso.