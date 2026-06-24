Las camperas de cuero de 1990 vuelven a estar de moda y prometen dominar el invierno 2026

Si hubo una prenda capaz de resumir buena parte del imaginario de los años 90, esa fue la campera de cuero. Durante aquella década se la vio en versiones oversized, rectas, con hombros marcados y una actitud urbana que la convirtió en símbolo de rebeldía, noche y personalidad. Hoy, en pleno invierno 2026, la moda y el estilo vuelven a ponerla en el centro de la escena , pero ya no como una pieza exclusivamente rockera, sino como un abrigo versátil que puede elevar desde un look casual hasta uno más sofisticado.

Los sweaters con rombos de 1990 vuelven a estar de moda y se combinan de estas 3 formas

Las faldas tubo de los años 90 están de vuelta y se combinan con sweaters finos y botas altas

El regreso no es casual. Las tendencias actuales vienen recuperando siluetas amplias, prendas con aire vintage y materiales nobles que aporten carácter sin necesidad de recargar el outfit. En ese contexto, la campera de cuero noventosa aparece como una de las piezas más fuertes de la temporada.

La tendencia se inclina por modelos rectos u oversized, con estructura más suelta, cierres metálicos visibles, cuellos amplios y, en algunos casos, hombros levemente marcados.

Predominan los tonos clásicos como negro, chocolate, suela y bordó oscuro, aunque también aparecen versiones gastadas o con acabado vintage para reforzar la estética noventosa.

Los especialistas en moda coinciden en que esta campera reúne varias de las búsquedas actuales: abrigo real, durabilidad, identidad visual y una estética retro fácil de combinar.

Además, tiene algo que muchas prendas no consiguen: transforma un look básico sin demasiado esfuerzo.

Cómo se combina en invierno 2026

La primera fórmula fuerte es con jeans rectos o amplios, remera básica y botas.

La segunda aparece con vestidos tejidos o faldas midi para crear un contraste entre lo estructurado y lo suave.

La tercera, más urbana, suma pantalones sastreros, sweater fino y zapatillas o mocasines pesados.

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Una prenda con mucha más versatilidad de la que parece

Aunque históricamente se la vinculó con estilos más duros, la campera de cuero de los 90 vuelve con una lectura más amplia.

Puede convivir con prendas minimalistas, con tejidos artesanales o incluso con looks más clásicos sin perder fuerza.

El regreso de un clásico que nunca terminó de irse

En un invierno donde la moda vuelve a mirar a los 90 para encontrar inspiración, las camperas de cuero aparecen como una de las piezas más potentes del momento. Porque abrigan, estilizan, tienen historia y suman personalidad al instante.

Y eso, en una temporada donde el estilo busca menos rigidez y más identidad, vale muchísimo.

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