Usar una pollera larga durante el invierno puede resultar incómodo cuando el calzado deja el empeine o el tobillo expuestos. Entre las tendencias de 2026, un modelo aparece como la alternativa que mejor combina abrigo, comodidad y una imagen elegante.

Las camperas de cuero de 1990 vuelven a estar de moda y prometen dominar el invierno 2026

Las botas de 1980 vuelven a estar de moda en este invierno 2026 y se combinan con jeans rectos, tapados largos y sweaters tejidos

Se trata de las botas de caña alta , especialmente las que llegan hasta la rodilla o quedan apenas por debajo. Su forma cerrada protege el pie, reduce la zona descubierta entre el calzado y la prenda y crea una línea visual continua.

La combinación evita el corte que puede producir un zapato bajo cuando la pollera termina cerca de los tobillos. Si la caña queda debajo del ruedo, la transición entre ambas piezas se vuelve más limpia.

Esta fórmula es una opción del invierno 2026 para proteger los pies del frío sin abandonar la elegancia.

En las pasarelas internacionales de otoño-invierno 2026 también aparecieron versiones hasta la rodilla y por encima de ella, lo que confirma su vigencia más allá de un único tipo de look.

El modelo de zapato para usar con pollera larga que abriga los pies y mantiene la elegancia (3)

Qué modelo conviene elegir

Para que la combinación sea fácil de usar, conviene elegir una bota de líneas simples, sin demasiadas hebillas ni adornos. Los modelos negros, marrones o bordó son los más versátiles.

Caña hasta la rodilla: cubre buena parte de la pierna y se esconde bajo la pollera.

cubre buena parte de la pierna y se esconde bajo la pollera. Taco bajo o medio: mantiene una apariencia arreglada sin perder estabilidad.

mantiene una apariencia arreglada sin perder estabilidad. Punta redonda o levemente afinada: combina con prendas clásicas y modernas.

combina con prendas clásicas y modernas. Material flexible: permite caminar y sentarse con mayor comodidad.

permite caminar y sentarse con mayor comodidad. Suela antideslizante: resulta más práctica para días fríos o lluviosos.

Una bota cerrada no garantiza por sí sola que el pie permanezca caliente. Para los días más fríos conviene buscar modelos con forro interior, materiales menos finos y espacio suficiente para usar medias térmicas sin comprimir los dedos.

Cómo combinarlas con una pollera larga

La fórmula más sencilla une una pollera larga lisa con botas del mismo tono o de un color cercano. Esto alarga visualmente la figura y evita que el calzado compita con la prenda.

Una pollera negra con botas negras puede acompañarse con un sweater gris, beige o bordó. Para una paleta más cálida, una pollera camel o marrón funciona con botas chocolate y un tejido crudo.

El modelo de zapato para usar con pollera larga que abriga los pies y mantiene la elegancia (2)

Las polleras de punto, lana, denim, cuero sintético o telas sastreras más pesadas se adaptan especialmente bien al invierno. Encima pueden sumarse un tapado recto, una campera de cuero o un blazer amplio.

La altura del ruedo importa

Cuando la pollera termina a mitad de la pantorrilla, la caña de la bota debería acercarse al ruedo o quedar ligeramente debajo. De esa manera no aparece una franja de piel expuesta.

En las polleras que llegan hasta los tobillos, también pueden usarse botas de caña media, siempre que el ruedo cubra la parte superior del calzado al caminar.

Si la prenda es muy larga, conviene comprobar que no roce el suelo ni se enganche con el taco. La prueba debe hacerse caminando y subiendo un escalón, no solo de pie frente al espejo.

Qué taco mantiene la elegancia sin perder comodidad

El taco ancho y bajo es una de las opciones más prácticas para todos los días. Aporta algunos centímetros de altura, distribuye mejor el peso y funciona con polleras rectas, plisadas o amplias.

Las botas planas de estilo ecuestre ofrecen una imagen más clásica. En cambio, un taco medio y una punta ligeramente afinada elevan el conjunto para una salida o una ocasión formal.

Los tacos muy finos pueden resultar menos cómodos sobre veredas irregulares y no necesariamente abrigan más. La elección debe priorizar estabilidad, espacio interior y una suela adecuada.