Las botas de 1980 vuelven a estar de moda en este invierno 2026 y se combinan con jeans rectos, tapados largos y sweaters tejidos

La nostalgia sigue marcando el pulso de la moda y este invierno 2026 hay una pieza que resume perfectamente ese regreso al pasado con mirada actual: las botas de inspiración ochentosa. Con caña media o alta, estructura más firme, taco cómodo y una presencia mucho más protagonista que la de otras temporadas, este calzado vuelve a meterse de lleno en el universo del estilo y ya empieza a verse en vidrieras, redes y colecciones pensadas para los días fríos.
Lo interesante de la tendencia es que no propone vestirse “como en los 80”, sino recuperar la esencia de aquel calzado y llevarla a looks completamente actuales. El resultado es una mezcla muy atractiva entre nostalgia, sofisticación y practicidad, ideal para quienes quieren salir de la bota negra clásica sin resignar abrigo ni elegancia.
Cómo son las botas de 1980 que vuelven este invierno
La tendencia se inclina por botas de cuero o gamuza con cañas rectas, taco ancho medio o bajo y una silueta con mucha personalidad.
Predominan tonos como marrón chocolate, suela, bordó, negro y hasta verde oliva oscuro, siempre con un aire vintage que recuerda a los looks urbanos de fines de los 70 y principios de los 80. Algunas vienen más limpias y minimalistas; otras suman hebillas, costuras visibles o pliegues suaves en la caña.
1. Con jeans rectos: el combo más fácil de repetir
La primera combinación fuerte del invierno 2026 une estas botas con jeans rectos o apenas relajados.
La idea es dejar que el pantalón caiga sobre la bota o meter apenas el ruedo dentro de la caña para que el calzado siga teniendo protagonismo. Es una fórmula simple, urbana y muy efectiva para el día a día.
2. Con tapados largos: elegancia sin esfuerzo
El segundo gran aliado de estas botas son los tapados largos de paño o lana.
El contraste entre la estructura del abrigo y la impronta retro del calzado genera un look mucho más sofisticado, perfecto para oficina, salidas o incluso un outfit más arreglado de fin de semana.
3. Con sweaters tejidos: el look que mejor resume la temporada
La tercera fórmula combina estas botas con sweaters de punto grueso, tejidos artesanales o modelos trenzados.
La textura del tejido y la fuerza visual del calzado crean un conjunto cálido, con volumen y muy invernal, especialmente si se suma un pantalón neutro o una falda midi.
El regreso de una bota con mucha más personalidad
Las botas de 1980 vuelven porque responden a varias de las búsquedas actuales de la moda: abrigo, carácter, nostalgia y versatilidad. Y en un momento donde el estilo busca salirse de lo básico sin caer en exageraciones, este tipo de calzado aparece como una de las apuestas más interesantes de la temporada.
Porque a veces no hace falta cambiar todo el placard: alcanza con una buena bota para que el look entero se transforme.