Las botas de 1980 vuelven a estar de moda en este invierno 2026 y se combinan con jeans rectos, tapados largos y sweaters tejidos

La nostalgia sigue marcando el pulso de la moda y este invierno 2026 hay una pieza que resume perfectamente ese regreso al pasado con mirada actual: las botas de inspiración ochentosa. Con caña media o alta, estructura más firme, taco cómodo y una presencia mucho más protagonista que la de otras temporadas, este calzado vuelve a meterse de lleno en el universo del estilo y ya empieza a verse en vidrieras, redes y colecciones pensadas para los días fríos.

Las faldas tubo de los años 90 están de vuelta y se combinan con sweaters finos y botas altas

Las camperas de cuero de 1990 vuelven a estar de moda y prometen dominar el invierno 2026

Lo interesante de la tendencia es que no propone vestirse “como en los 80”, sino recuperar la esencia de aquel calzado y llevarla a looks completamente actuales. El resultado es una mezcla muy atractiva entre nostalgia, sofisticación y practicidad, ideal para quienes quieren salir de la bota negra clásica sin resignar abrigo ni elegancia.

La tendencia se inclina por botas de cuero o gamuza con cañas rectas, taco ancho medio o bajo y una silueta con mucha personalidad.

Predominan tonos como marrón chocolate, suela, bordó, negro y hasta verde oliva oscuro, siempre con un aire vintage que recuerda a los looks urbanos de fines de los 70 y principios de los 80. Algunas vienen más limpias y minimalistas; otras suman hebillas, costuras visibles o pliegues suaves en la caña.

La primera combinación fuerte del invierno 2026 une estas botas con jeans rectos o apenas relajados.

La idea es dejar que el pantalón caiga sobre la bota o meter apenas el ruedo dentro de la caña para que el calzado siga teniendo protagonismo. Es una fórmula simple, urbana y muy efectiva para el día a día.

2. Con tapados largos: elegancia sin esfuerzo

El segundo gran aliado de estas botas son los tapados largos de paño o lana.

El contraste entre la estructura del abrigo y la impronta retro del calzado genera un look mucho más sofisticado, perfecto para oficina, salidas o incluso un outfit más arreglado de fin de semana.

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3. Con sweaters tejidos: el look que mejor resume la temporada

La tercera fórmula combina estas botas con sweaters de punto grueso, tejidos artesanales o modelos trenzados.

La textura del tejido y la fuerza visual del calzado crean un conjunto cálido, con volumen y muy invernal, especialmente si se suma un pantalón neutro o una falda midi.

El regreso de una bota con mucha más personalidad

Las botas de 1980 vuelven porque responden a varias de las búsquedas actuales de la moda: abrigo, carácter, nostalgia y versatilidad. Y en un momento donde el estilo busca salirse de lo básico sin caer en exageraciones, este tipo de calzado aparece como una de las apuestas más interesantes de la temporada.

Porque a veces no hace falta cambiar todo el placard: alcanza con una buena bota para que el look entero se transforme.