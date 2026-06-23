Las faldas tubo de los años 90 están de vuelta y se combinan con sweaters finos y botas altas

Después de varias temporadas en la moda dominadas por pantalones amplios y faldas con mucho volumen, una prenda ajustada y de líneas simples vuelve a ocupar el centro del guardarropa: la falda tubo . El modelo, asociado con el minimalismo de los años 90, reapareció en las colecciones internacionales de 2026.

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Se adapta al invierno argentino con una combinación práctica: sweater fino, botas altas y abrigo largo .

La tendencia recupera una estética sobria, sin demasiados adornos ni estampas. Las versiones que más se ven llegan hasta la rodilla o a mitad de la pantorrilla, tienen cintura media o alta y se presentan en negro, gris, marrón, beige y bordó.

El regreso se relaciona con la renovación del estilo minimalista de los 90.

La influencia también se vio en camisas blancas amplias, tapados rectos, botas robustas y conjuntos sin logos visibles.

En paralelo, Vogue señaló que las faldas volvieron a ganar protagonismo en 2026, desde modelos voluminosos hasta cortes tubo muy definidos. La diferencia respecto de décadas anteriores está en que ahora la prenda no queda limitada al traje de oficina.

Cómo es la falda tubo que se usa en 2026

El modelo clásico sigue el contorno de la cadera y cae de manera recta o levemente angosta hacia el ruedo. Sin embargo, las versiones actuales incorporan detalles que facilitan el movimiento y le quitan rigidez.

Largo midi: termina debajo de la rodilla o a mitad de la pantorrilla.

termina debajo de la rodilla o a mitad de la pantorrilla. Abertura trasera o lateral: permite caminar con mayor comodidad.

permite caminar con mayor comodidad. Telas con elasticidad: punto, denim flexible, sastrero elastizado o cuero sintético blando.

punto, denim flexible, sastrero elastizado o cuero sintético blando. Cintura media o alta: se adapta mejor a sweaters colocados por dentro.

se adapta mejor a sweaters colocados por dentro. Colores neutros: negro, chocolate, gris, camel y azul profundo.

También aparecen alternativas de cuero, gamuza, lana y tejido de punto. Para el uso cotidiano, conviene elegir una tela que conserve la forma sin impedir sentarse, subir escaleras o caminar con normalidad.

La combinación que domina el invierno 2026

La fórmula más repetida une una falda tubo midi con un sweater fino y botas de caña alta. El resultado mantiene la línea vertical del conjunto y evita sumar demasiado volumen en la parte superior.

Los tejidos livianos funcionan mejor que los sweaters gruesos porque pueden colocarse dentro de la cintura sin formar bultos. También permiten sumar encima un blazer, una campera de cuero o un tapado largo.

Las botas completan el look y cubren el espacio entre la falda y el calzado.

Primera opción: falda negra y sweater gris

Las faldas tubo de los años 90 están de vuelta y se combinan con sweaters finos y botas altas (2)

La combinación más sencilla parte de una falda tubo negra y un sweater fino gris, crudo o beige. Puede completarse con botas negras de taco bajo y un tapado recto.

Es una fórmula adaptable al trabajo, una reunión o una salida. Para evitar que el conjunto quede demasiado formal, se puede usar un sweater de cuello redondo, una cartera blanda y accesorios pequeños.

Segunda opción: falda marrón y botas negras

Las faldas tubo de los años 90 están de vuelta y se combinan con sweaters finos y botas altas (1)

La mezcla de marrón y negro, muy vinculada con el minimalismo noventoso, vuelve a utilizarse sin necesidad de que todos los accesorios coincidan exactamente.

Una falda camel, chocolate o tostada puede combinarse con un sweater negro fino y botas altas del mismo color. Un tapado beige o una campera de cuero termina de unir la paleta.

Tercera opción: conjunto monocromático

Las faldas tubo de los años 90 están de vuelta y se combinan con sweaters finos y botas altas (3)

Otra posibilidad es elegir prendas dentro de una misma gama. Una falda gris oscuro con sweater gris claro y botas negras produce un conjunto sobrio, mientras que el total chocolate aporta una apariencia más cálida.

No es necesario que las tres piezas tengan el mismo tono. Las pequeñas diferencias de color y textura evitan que el resultado se vea plano.