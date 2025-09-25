Cuál será el menú de los Martín Fierro 2025: hay opción vegetariana y un particular postre

Faltan menos de cinco días para que se lleven a cabo los premios Martín Fierro de la televisión y, en medio de la polémica que se generó entre quienes quedaron fuera de las nominaciones, se dio a conocer cuál será el menú de la fiesta.
Santiago del Moro, conductor del evento, compartió en redes sociales cuál será el menú para los famosos.
El listado de platos fue filtrado por Santiago Del Moro, quien será el encargado de conducir el evento de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía de la Argentina (APTRA), que se realizará en el hotel Hilton Buenos Aires.
Los invitados y nominados serán recibidos con un snack que se dará en tres bocados. En primer lugar, se podrá disfrutar de un pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón.
Luego, llegará el turno de un cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja. Por último, un domo de queso azul y alioli.
Una vez que se haya culminado la recepción con el deleite de aperitivos, se dará lugar a la entrada, plato que consistirá en una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.
Teniendo en cuenta la cantidad de personas con alimentación vegetariana que hay en el mundo del espectáculo, los nominados y sus invitados tendrán la opción de elegir entre dos alternativas para el plato principal.
Por un lado, habrá disponible una costilla de novillo cocida a fuego lento con una guarnición compuesta por un cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas.
Para quienes opten por no consumir productos de carne animal, podrán optar por un plato con una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
Para cerrar la noche, los presentes disfrutarán de un infaltable postre. El mismo estará compuesto por texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y un poco del delicioso licor marca Baileys.