Cuál será el menú de los Martín Fierro 2025: hay opción vegetariana y un particular postre

Santiago del Moro, conductor del evento, compartió en redes sociales cuál será el menú para los famosos.

Santiago del Moro confirmó el menú para la noche de premiación.

Faltan menos de cinco días para que se lleven a cabo los premios Martín Fierro de la televisión y, en medio de la polémica que se generó entre quienes quedaron fuera de las nominaciones, se dio a conocer cuál será el menú de la fiesta.

El listado de platos fue filtrado por Santiago Del Moro, quien será el encargado de conducir el evento de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía de la Argentina (APTRA), que se realizará en el hotel Hilton Buenos Aires.

Martin Fierro Santiago del Moro confirmó el menú para la noche de premiación. Web El menú de los Martin Fierro de la televisión 2025 Los invitados y nominados serán recibidos con un snack que se dará en tres bocados. En primer lugar, se podrá disfrutar de un pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón.

Luego, llegará el turno de un cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja. Por último, un domo de queso azul y alioli.

Una vez que se haya culminado la recepción con el deleite de aperitivos, se dará lugar a la entrada, plato que consistirá en una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.