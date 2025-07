Regresó Margarita y las redes explotaron con el peligroso fenómeno "necesito la dieta de Cris Morena"

Embed - Cris Morena habló sobre la falta de diversidad corporal en sus producciones Vimos el video y nos surgen algunas dudas ¿no existe gente gorda que se alimente de forma saludable? ¿y todas las personas flacas llegan a tener ese cuerpo de forma sana? Lxs leemos en los comentarios a ver qué piensannn Fuente: @infobae #margarita #crismorena #casiangeles #chiquititas #orianasabatini @bellamenteorg Cris Morena habló sobre la falta de diversidad corporal en sus producciones Vimos el video y nos surgen algunas dudas ¿no existe gente gorda que se alimente de forma saludable? ¿y todas las personas flacas llegan a tener ese cuerpo de forma sana? Lxs leemos en los comentarios a ver qué piensannn Fuente: @infobae #margarita #crismorena #casiangeles #chiquititas #orianasabatini sonido original - bellamenteorg

En otras entrevistas, postuló que busca mostrar "belleza, armonía y sueños”, y que no es su intención imponer un modelo.

Sin embargo, su historial es discutido. Cómo olvidar la vez que insinuó a Jey Mammon que debería bajar unos kilos para poder conducir el regreso de “Jugate conmigo”.

Actrices de Cris que padecieron TCA: Oriana Sabatini, Angie Balbiani y, su hija, Romina Yan

Oriana Sabatini, protagonista de Aliados, fue una de las primeras en alzar la voz. En 2020 publicó un video confesando su lucha con la bulimia y la anorexia: “Desde muy chica sentí que mi cuerpo no encajaba. Me exigía, me castigaba. Nunca me sentía suficiente”, confesó.

Angie Balbiani, quien interpretó a “Felicitas” en Rebelde Way, también habló del hostigamiento que sufrió, tanto dentro como fuera de pantalla. Contó que fue elegida “por su sobrepeso” y que padeció bullying por parte de compañeros del elenco. “He llegado a tomar pastillas para adelgazar. No fue Cris, fue la sociedad”, dijo en una entrevista.

En 2003 Romina Yankelevich contó a Clarín que sentía que no podía encontrar un equilibrio en su peso. “Estaba muy flaca o estaba muy gorda, no podía frenarme. Y de ahí empezaron a surgir un montón de conflictos, que somatizaba a través de la comida”, contó.

Cris Morena y Romina Yan La familia Morena/Yankelevich. gentileza

Sin embargo, tras su muerte en 2010 a los 36 años, circularon versiones sobre qué la llevó a tener un parto cardiorespiratorio mientras entrenaba para una maratón. Según la autopsia su corazón no padecía ninguna patología y se sumó el dato de que la joven sufría desde hace años anorexia.

“En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija”, admitió este año Cris Morena sobre el trágico deceso de la joven.