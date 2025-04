Oriana Sabatini reveló cómo maneja sus trastornos alimenticios: "Tiene que pasar para..."

“Sigo apoyándome en los profesionales y en las personas que quiero y me quieren y que tengo a mi lado”, enfatizó la esposa de Paulo Dybala, dejando claro que es una situación que al día de hoy sigue teniendo que afrontar.

En otra entrevista en su ciclo, dio información que completan lo que le reveló a la productora de Margarita, Casi Ángeles y Aliados , entre tantas. “Cuando estaba transitando por la anorexia, obviamente, flaquita, todos los que me contrataban estaban felices de la vida. Y cuando empecé con el trastorno por atracón, era como que yo llegaba al set y la gente se miraba”, comenzó diciendo la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Oriana Sabatini Oriana Sabatini habló de sus trastornos alimenticios. Instagram

Oriana Sabatini tocó fondo

“Siento que siempre algo como que tiene que pasar para que uno despierte, que en realidad eso no es lo ideal. No está bueno que llegara un límite para darse cuenta de que no estás muy bien. Quedan algunas alertas, la experiencia de uno, el recuperar quizás cosas que vos te habrás perdido también por estar así”, admitió Sabatini con gesto serio.