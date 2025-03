Se supo por qué los protagonistas de las novelas de Cris Morena siempre son huérfanos

Cris Morena abrió su corazón y explicó por primera vez la razón por la cual los protagonistas de sus ficciones suelen ser huérfanos o enfrentar situaciones de abandono. La productora, creadora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles, se sinceró en una charla íntima con Oriana Sabatini.

Thiago Medina no pudo contener las lágrimas ante la crítica situación de sus hijas

Lejos de evadir el tema, Cris Morena respondió con total honestidad : " No me doy cuenta que es tan así pero, evidentemente, yo sufrí tanto que necesito salvar a todos los niños del mundo del sufrimiento . Me produce una sensación de tristeza enorme. No puedo creer la maldad con un niño", confesó.

La charla continuó con otro interrogante de Oriana: "¿Te acordás cuál fue el primer cuento que quisiste contar?". Y Cris no dudó en responder: "Yo siempre fui muy rebelde. Fui tremendamente rebelde y, además, muy lectora. Y muy lectora de poesías".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Infobae (@infobae)

"Me parece que alguien que no leyó poesías no puede componer. Eso se lo digo a los chicos. La lectura es lo más importante que hay que tener porque te abre al mundo", explicó, dejando en claro la influencia de la literatura en su camino artístico.

Luego, relató cómo fue el inicio de su carrera como compositora, una faceta que pocos recuerdan: "Empecé a escribir poemas pero con música y ahí empezó toda mi historia porque una amiga que se llamaba Silvana Di Lorenzo me dice: 'Dame tu cuaderno porque me faltan dos canciones para un disco'. Ahí empezó todo mi camino como artista. Esas dos canciones fueron furor y me dediqué a componer muchísimo y compongo todo el tiempo", recordó.

Para Cris, su arte siempre estuvo vinculado a una misión más grande, algo que dejó en claro con su última reflexión: "Ese fue mi primer cuento. Siempre la historia de mi vida tuvo como un norte que era, de alguna manera, proteger la infancia".