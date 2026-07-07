7 de julio de 2026 - 11:26

Roberto Martínez dejó de ser el DT de Portugal: el número 6 que prometía gloria y marcó su caída

El amuleto de Martínez se volvió una maldición: Mikel Merino, con la camiseta seis, anotó el gol decisivo el seis de julio a seis minutos de haber ingresado.

Roberto Martínez dejó de ser el DT de Portugal tras la eliminación en el Mundial 2026 ante España.

Roberto Martínez dejó de ser el DT de Portugal tras la eliminación en el Mundial 2026 ante España.

Foto:

EFE/ Lavandeira Jr
Por Francisco Moreno

Roberto Martínez cerró su ciclo como entrenador de Portugal tras la derrota 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial 2026. El técnico español, que confiaba en la numerología para alcanzar el título, vio cómo su amuleto, el número seis, se transformaba en el factor determinante de su eliminación.

Leé además

Choque de planetas por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Estadio de Toronto, Portugal y Croacia, mano a mano, sin mañana. El que gana sigue en carrera; el que pierde arma las valijas. 

Portugal eliminó a Croacia con VAR y dramatismo en el Mundial 2026: ahora se medirá con España

Por Redacción Deportes
Partidazo por los octavos de final del Mundial 2026: España y Portugal se enfrentarán en Dallas en busca de un lugar entre los ocho mejores del planeta. 

Mundial 2026: con un gol agónico de Merino, España derrotó 1-0 a Portugal y se metió en cuartos de final

Por Redacción Deportes

El ciclo terminó formalmente en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde Martínez anunció que su contrato finalizó con el último pitazo en el estadio de Atlanta, dejando atrás una gestión marcada por el compromiso de sus futbolistas y el liderazgo de Cristiano Ronaldo. El capitán luso disputó en Estados Unidos su sexta Copa del Mundo, un torneo que el entrenador español pretendía ganar basándose en una premonición estadística.

Mikel Merino y el impacto del número seis en el tiempo de descuento

Seis meses antes del inicio del certamen, Martínez declaró públicamente su fe absoluta en la numerología y en el número seis. Sus cálculos se apoyaban en la historia: en 2016 ganaron la Eurocopa, en 1966 obtuvieron el tercer puesto mundial y en 2006 alcanzaron las semifinales. Esa cifra debía traer algo muy positivo para el fútbol portugués, pero el destino operó en sentido inverso durante el duelo disputado el 6 de julio.

El golpe definitivo llegó desde el banco de suplentes de España en los instantes finales. Mikel Merino ingresó al campo de juego y, apenas seis minutos después de su entrada, marcó el gol de la victoria al inicio del tiempo de descuento. Merino vestía el dorsal número seis, el mismo número que Martínez había señalado como el amuleto de la suerte para su propia selección.

La Federación Portuguesa de Fútbol ya evalúa perfiles para iniciar el nuevo proceso deportivo hacia la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. El nombre de Jorge Jesús, actual entrenador del Al Nassr, aparece como el máximo favorito para la sucesión. Jesús tiene el respaldo de haber dirigido a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y suma a su currículum la conquista de la Copa Libertadores con el Flamengo brasileño.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

espana ya piensa en cuartos: de la fuente destaco la profundidad del plantel tras vencer a portugal

España ya piensa en cuartos: De la Fuente destacó la profundidad del plantel tras vencer a Portugal

Por Redacción Deportes
Cristiano Ronaldo abrió su corazón y habló de Argentina: No les gusto, pero les tengo cariño

Cristiano Ronaldo abrió su corazón y habló de Argentina: "No les gusto, pero les tengo cariño"

El conjunto luso y el seleccionado cafetero protagonizan un encuentro intenso, con el liderazgo de la zona y un mejor cruce en los 16avos de final como premio.

Colombia igualó con Portugal y se quedó con el primer puesto del Grupo K

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Le tapó un penal a Lionel Messi, y se convirtió en la figura de Egipto: quién es el arquero Mostafa Shobeir

Por Emanuel Cenci