Roberto Martínez dejó de ser el DT de Portugal: el número 6 que prometía gloria y marcó su caída

El amuleto de Martínez se volvió una maldición: Mikel Merino, con la camiseta seis, anotó el gol decisivo el seis de julio a seis minutos de haber ingresado.

Roberto Martínez dejó de ser el DT de Portugal tras la eliminación en el Mundial 2026 ante España.

Roberto Martínez cerró su ciclo como entrenador de Portugal tras la derrota 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial 2026. El técnico español, que confiaba en la numerología para alcanzar el título, vio cómo su amuleto, el número seis, se transformaba en el factor determinante de su eliminación.

El ciclo terminó formalmente en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde Martínez anunció que su contrato finalizó con el último pitazo en el estadio de Atlanta, dejando atrás una gestión marcada por el compromiso de sus futbolistas y el liderazgo de Cristiano Ronaldo. El capitán luso disputó en Estados Unidos su sexta Copa del Mundo, un torneo que el entrenador español pretendía ganar basándose en una premonición estadística.

Mikel Merino y el impacto del número seis en el tiempo de descuento Seis meses antes del inicio del certamen, Martínez declaró públicamente su fe absoluta en la numerología y en el número seis. Sus cálculos se apoyaban en la historia: en 2016 ganaron la Eurocopa, en 1966 obtuvieron el tercer puesto mundial y en 2006 alcanzaron las semifinales. Esa cifra debía traer algo muy positivo para el fútbol portugués, pero el destino operó en sentido inverso durante el duelo disputado el 6 de julio.

Roberto Martinez:



"I strongly believe in numerology and the number 6 as a good luck. In 2016 we won the Euros. 1966 was our best result in the World Cup and 2006 we reached the semi final"



They are OUT on 6th of July with a goal from Merino (N°6)pic.twitter.com/7WBuhv2Goz — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) July 6, 2026 El golpe definitivo llegó desde el banco de suplentes de España en los instantes finales. Mikel Merino ingresó al campo de juego y, apenas seis minutos después de su entrada, marcó el gol de la victoria al inicio del tiempo de descuento. Merino vestía el dorsal número seis, el mismo número que Martínez había señalado como el amuleto de la suerte para su propia selección.