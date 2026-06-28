Emerenciano Sena habló desde la cárcel y volvió a declararse inocente por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Emerenciano Sena habló públicamente por primera vez desde que fue condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski . Desde el Complejo Penitenciario I de Resistencia, el dirigente social chaqueño negó haber participado del crimen, cuestionó el proceso judicial y sostuvo que la sentencia respondió a intereses políticos.

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Durante una entrevista al medio local Litigio, Sena afirmó que la investigación no logró demostrar su responsabilidad y aseguró que fue condenado sin pruebas. "Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia" , expresó.

El condenado también apuntó contra el juicio por jurados y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial provincial. "Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y le impusieron la orden de que me condenen" , sostuvo.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

Además, afirmó — sin aportar pruebas — que los integrantes del jurado habrían recibido presiones políticas y también cuestionó la hipótesis presentada por la fiscalía sobre la supuesta planificación de un viaje de Marcela Acuña , su esposa y también condenada en la causa. "Era la pompa para llevar a juicio la cosa. Y la pompa que presentaron fue como un velorio sin cadáver" , manifestó.

Sena reveló que comparte pabellón con su hijo César Sena , condenado como autor del femicidio, y aseguró que atraviesa un delicado estado de salud mental. "Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor" , señaló.

Emerenciano Sena declarando en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. (archivo)

Emerenciano Sena declarando en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

También sostuvo que nunca escuchó a su hijo admitir el crimen. "Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: 'Yo maté a Cecilia'", afirmó. Respecto de Marcela Acuña, explicó que mantienen contacto mediante visitas autorizadas pese a encontrarse separados de hecho.

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Consultado sobre qué habría hecho si hubiese sabido que su hijo cometió el crimen, respondió: "Automáticamente. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa".

En otro tramo de la entrevista, Sena habló sobre su situación dentro del penal y cuestionó nuevamente el proceso judicial. "Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería. Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas", sostuvo.

Marcela Verónica Acuña / Emerenciano Sena Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena, padres de César.

La respuesta de la madre de Cecilia Strzyzowski

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien compartió fragmentos de la entrevista en sus redes sociales y rechazó las afirmaciones del condenado. "Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", escribió.

Además, cuestionó el relato de Sena y recordó declaraciones incorporadas durante la investigación. "Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: 'Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles'. (...) Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso", publicó.