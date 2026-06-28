Arqueología en 3D: escanean joyas históricas del museo Moyano para llevarlas por toda Mendoza

Un equipo de investigadores de Mendoza busca derribar las distancias geográficas y llevar el museo y la arqueología casi “a domicilio”. El plan es ambicioso y tiene como objetivo acercar joyas históricas del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano a los vecinos de los departamentos más alejados de la zona metropolitana a través de una experiencia tecnológica en tres dimensiones.

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Tecnología mediante, piezas arqueológicas antiquísimas pertenecientes a pueblos indígenas y otras de origen europeo de la época de la colonia son parte de un meticuloso y cuidado relevamiento en manos de especialistas. La idea central de este proyecto itinerante es, en principio, acercar la experiencia a San Rafael (que se perfila como el primer destino), Santa Rosa y San Carlos, con la expectativa de extenderlo luego a otros puntos de la provincia.

La tarea está a cargo de María José Ots y Andrés Rocha, con la colaboración del director de la institución, Guillermo Campos, y el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de comunicación pública de la ciencia titulado “Relaciones interétnicas en la frontera sur mendocina” , financiado por la Secretaría de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo (SIIP-UNCuyo).

“El objetivo es llevar a lugares alejados de la provincia, con respecto a los museos metropolitanos, piezas arqueológicas a partir de las cuales se pueda recrear o se pueda reflexionar sobre distintos aspectos de la historia de Mendoza, concretamente sobre las relaciones que había entre españoles e indígenas en la frontera”, detalló a Los Andes la doctora en Historia María José Ots, directora del proyecto, docente de la UNCuyo e investigadora del Conicet .

Arqueología en 3D: investigadores escanean joyas históricas del Museo Moyano para una experiencia itinerante en Mendoza. Andrés Rocha, docente de la carrera de Turismo y miembro del Instituto de Arqueología. Foto: Gentileza Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano.

Un trabajo de milímetros y tecnología de punta

El proceso de digitalización requiere de una paciencia de cirujano que incluye el relevamiento fotográfico de las piezas arqueológicas: deben tomarse 50 fotos o más de cada una.

Individualmente, se inmovilizan en el centro de una de las mesadas del laboratorio del museo. A partir de allí, el fotógrafo realiza un desplazamiento radial tomando fotografías continuas por pieza desde distintos ángulos, controlando rigurosamente que la iluminación y la distancia al objeto se mantengan constantes.

Estas imágenes serán procesadas con el software Airsoft Photoscan para obtener las figuras tridimensionales, y posteriormente se utilizará el software Cinema 4D para darles vida a través de animaciones. El encargado de esta ingeniería digital es Andrés Rocha, docente de la carrera de Turismo, miembro del Instituto de Arqueología y especialista en la materia, quien ya cuenta con experiencia en este tipo de formatos tanto en el museo Canals Frau de la Facultad de Filosofía y Letras como en el Museo Etnográfico de Buenos Aires.

“Poder trasladar la pieza realmente es complicado burocráticamente y económicamente; entonces, creemos que por medio de la digitalización se puede crear esa apertura del conocimiento patrimonial que está en ciertos museos”, apuntó Rocha.

Secretos bajo tierra: ¿Qué piezas se podrán ver?

El proyecto contempla el relevamiento de 10 piezas en total, cuyo contenido exacto se mantiene bajo cierto hermetismo para sorprender al público. Sin embargo, se adelantó que la muestra incluirá objetos indígenas como vasijas, jarritas, vasos de cerámica y un instrumento musical y objetos europeos como adornos corporales.

Estas piezas arqueológicas fueron halladas a principios y fines del siglo XX en el departamento de San Carlos, específicamente en dos sitios funerarios conocidos como Viluco y Capiz.

“Son lugares muy interesantes porque son sitios indígenas donde se encuentra ajuar funerario compuesto por bienes, objetos que son de distinta procedencia. Hay objetos indígenas, pero hay también objetos europeos”, explicó Ots. Para los investigadores, este hallazgo es el correlato material de que los indígenas y los europeos intercambiaban objetos entre sí durante la colonia.

Historia en formatos innovadores

Los investigadores planean experimentar con formatos innovadores en términos museográficos, integrando las piezas en animaciones, videos o incluso hologramas.

La investigadora señaló que, en definitiva y en principio, lo que podrá ver la gente es una imagen proyectada en 3D en pantallas y como hologramas a través de dispositivos electrónicos.

Para lograrlo, el equipo aplica un método específico. “La técnica que utilizamos nosotros es la fotogrametría, que consiste en sacar una serie de fotos superpuestas en un porcentaje, cada una de ellas sobre un objeto, y en 360 grados en torno a la pieza. Esta técnica es una especie de simulación de un escáner 3D, solamente que, al ser con cámaras fotográficas de alta calidad, produce muchas veces una mayor cantidad de detalle y calidad. Para lograr esa calidad, necesitamos un escáner 3D de mucha calidad”, especificó Rocha, agregando que, “dependiendo del tamaño de la pieza, se pueden sacar entre 50 y 300 fotos”.

Museo Arqueología en 3D: investigadores escanean joyas históricas del Museo Moyano para una experiencia itinerante en Mendoza. María José Ots, directora del proyecto, docente de la UNCuyo e investigadora del Conicet y Andrés Rocha, docente de la carrera de Turismo y miembro del Instituto de Arqueología. Foto: Gentileza Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano.

Una vez obtenido este corpus de imágenes fijas de la pieza inmóvil y bajo condiciones de luz controladas, el almacenamiento se realiza en un disco externo o directamente en la PC de trabajo para iniciar el procesamiento digital. “Se procesa por medio de un software que procesa todas esas imágenes superpuestas y las organiza en un espacio; entonces comienza un flujo de trabajo que consiste en ir armando esa pieza”, detalló. Primero se arma la estructura interna de la pieza y luego se crea la textura. El resultado de este flujo es un archivo completamente nuevo con el objeto modelado en tres dimensiones.

Animaciones, hologramas e impresión 3D

El producto final de esta ingeniería es una réplica exacta. “Muchas veces lo denominan como gemelo digital de la pieza, a partir de tener esas réplicas del objeto real en el mundo digital, lo que nos permite a nosotros es un sinfín de variantes, porque ya podemos manipular la pieza, podemos, por ejemplo, reconstruir o animar esa pieza”, apuntó Rocha.

En el marco del proyecto desarrollado para el Museo Cornelio Moyano, el destino principal de estas réplicas es su inclusión en videos informativos o de divulgación, donde los objetos podrán ser descritos y trabajados digitalmente. “Animadas me refiero a que la pieza dé vuelta, que se acerque, que se aleje, que podamos acercarnos hacia un detalle”, aclaró.

Museo Cornelio Moyano

El horizonte interactivo de la muestra contempla múltiples soportes según el financiamiento disponible. “Estamos viendo si podemos aplicar las técnicas de holografía, que es la reproducción, como si fuera ‘fantasmal’ de la pieza y que se pueda ver en 360 grados, se puedan ver los detalles, alejarse, acercarse”, anticipó Rocha.

A la par de la holografía, el equipo trabaja en el desarrollo de videos informativos breves a los que se les añade información. “Vamos a hacer videos de divulgación cortos, ya sea para las redes sociales o para los momentos de la exposición de la muestra que se está organizando”, señaló, destacando que otra de las grandes alternativas que abre el proyecto “es la posibilidad de imprimirlas en 3D”.

Cuándo y dónde se verá el proyecto

La muestra, que proyecta ser inaugurada en agosto, está diseñada para adaptarse a la infraestructura de cada departamento. Al tratarse de piezas que viajan virtualmente, no son tantas las exigencias, pero existen y debe contarse con ciertas condiciones, como acceso cuidado al público y seguridad.

Para asegurar la interacción con la comunidad y sostenerlo por un tiempo, el equipo capacitará al personal local de cada espacio o museo para que sean ellos mismos quienes realicen las visitas guiadas y transmitan la historia a sus propios vecinos.

El proyecto cuenta con la participación de unas 10 personas -entre docentes, estudiantes de las carreras de Arqueología y Turismo, y personal de apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo- y trabaja en estrecha colaboración con el Museo Moyano, la Dirección de Patrimonio de la provincia y el museo de la propia facultad. Además, en San Rafael ya se trabaja junto a Clara Otaola, que participa del proyecto y es directora del Museo Narciso Sosa Morales del departamento, destino que se prepara para abrirle las puertas a esta innovadora forma de conectarnos con nuestras raíces.