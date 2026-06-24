24 de junio de 2026 - 19:16

El dólar rozó los $1.500 y registró su nivel más alto en lo que va del año

La cotización mayorista avanzó a $1.479 y acumuló más de 5% de suba en junio, en un contexto de mayor demanda y menor oferta estacional de divisas.

El dólar rozó los $1.500 y registró su nivel más alto en lo que va del año.

El dólar rozó los $1.500 y registró su nivel más alto en lo que va del año.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este miércoles, el dólar rozó los $1.500, subió por séptima jornada al hilo en el segmento mayorista y tocó su nivel más alto en lo que va del año. El principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio.

Leé además

El consumo masivo volvió a caer en mayo: bajó 1,6% interanual y acumula un retroceso del 3% en 2026

El consumo masivo volvió a caer en mayo y acumula una baja del 3% en lo que va del año

Por Redacción Economía
Las proyecciones anticipan cambios en los montos de referencia para empleados solteros y con cargas de familia.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo pagarán los casados con dos hijos desde julio de 2026

Por Redacción Economía

El tipo de cambio mayorista subió $7,5 a $1.479 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando alcanzó los $1.482.

Así, su cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.797,67), con una brecha del 21,5%.

El mayorista se consolidó a los niveles mostrados previo a enero del corriente año y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

Los contratos de dólar futuro marcaron subas generalizadas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026.

El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.483,5 a fines de junio y que lo hará a $1.653 para el cierre del año. En total, se operaron unos u$s1.385 millones en la jornada.

Suba del minorista y menor ritmo de compras del BCRA

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $5 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5.

A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1.496,01.

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. El martes, la intervención fue de apenas u$s20 millones, el menor monto diario desde el 3 de marzo.

La señal fue relevante porque confirmó la desaceleración del ritmo de acumulación. En lo que va de la semana, el BCRA compró u$s70 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dólar oficial acumula una suba de 4,5% en junio y registra su sexta alza consecutiva

El dólar oficial roza los $ 1.500, acumula una suba de 4,5% en junio y registra su sexta alza consecutiva

El Banco Central cotizó el dólar oficial para la venta minorista a $1.481,93.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 22 de junio

El dólar alcanzó su valor más alto en cinco meses y acumuló un alza de casi 4% en junio

El dólar alcanzó su valor más alto en cinco meses y acumuló un alza de casi 4% en junio

El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.452.

Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo por el feriado nacional