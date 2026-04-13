Día del Agotamiento de la Carne: expertos advierten que ya se superó el límite anual recomendado

Austria. Un informe de la organización Four Paws advierte que el consumo actual de carne triplica lo sugerido por la Comisión Eat Lancet, afectando gravemente la salud y el medio ambiente.

Austria alcanzó esta semana su "Día del Agotamiento de la Carne", marcando el punto en que sus ciudadanos ya consumieron el límite anual recomendado de 16,4 kilos por persona. La realidad es alarmante: el promedio anual llega a los 58 kilos, una cifra que triplica los parámetros de sostenibilidad.

Esta estadística significa que, en términos prácticos, un ciudadano promedio consume más de siete porciones semanales de platos nacionales de carne, cuando lo saludable sería limitarse a dos. Según la organización Four Paws, este exceso pone en riesgo la salud pública y amenaza el medio ambiente de manera directa.

image El efecto de los descuentos y la desvalorización animal La organización de bienestar animal sostiene que las promociones constantes en los supermercados funcionan como un motor de la crueldad. Al vender productos de origen animal a precios excesivamente bajos, la conciencia sobre el valor de esa vida disminuye, y el hecho de que un animal murió para el consumo queda relegado al olvido.

Esta presión sobre los precios no solo afecta la percepción del consumidor, sino que, a largo plazo, empeora las condiciones de cría intensiva. La ganadería industrial genera actualmente una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero comparable a la de todo el sector del transporte a nivel mundial, contribuyendo significativamente a la crisis climática.

image La Dieta Planetaria como alternativa de salud Como respuesta a este patrón, expertos proponen la denominada Dieta Planetaria, que sugiere basar la alimentación principalmente en productos de origen vegetal. Adoptar este cambio no solo beneficia al clima, sino que tiene un impacto directo en la longevidad de las personas.

Un estudio de la Universidad de Harvard citado en el informe asegura que modificar estos hábitos alimenticios podría reducir la mortalidad prematura hasta en un 30%. Ante este panorama, las organizaciones solicitan prohibir las promociones de descuento en productos cárnicos y exigen un etiquetado uniforme que detalle el origen y el método de cría en todos los puntos de venta, desde góndolas hasta restaurantes.