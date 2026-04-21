Este queso supera a la carne en proteínas y pocos saben cuál es

Con 38 gramos de proteína por cada 100, este ejemplar aporta más nutrientes para los músculos que un filete, siempre que se consuma en porciones de 30 gramos.

El queso suele ser señalado por su contenido de grasas, pero es una de las fuentes de proteínas más potentes disponibles. Según expertos en nutrición, variedades como el parmesano concentran más nutrientes que muchas carnes blancas o rojas, convirtiéndose en un aliado clave para la salud muscular y el sistema inmunológico.

Para entender por qué algunos quesos son superiores a nivel nutricional, hay que observar su proceso de fabricación. La clave reside en la cantidad de agua que permanece en el producto final; cuanto más duro es el queso, menos agua contiene y más concentrados están sus nutrientes, tanto proteínas como lípidos. Esto convierte a las proteínas en "ladrillos" que el organismo utiliza para reparar tejidos y fortalecer las defensas.

image La densidad nutricional de los quesos de pasta dura Si se busca la máxima eficiencia proteica, el parmesano es el líder indiscutible. Contiene aproximadamente 38 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, una cifra que supera ampliamente a la mayoría de las fuentes de proteínas animales. Detrás de este campeón se encuentran el emmental y el comté, que ofrecen entre 28 y 30 gramos, consolidándose como opciones más suaves pero igualmente eficaces para quienes necesitan un aporte nutricional alto.

Para evitar un consumo excesivo de calorías, existe una técnica visual infalible para medir la porción diaria: el tamaño de los dedos índice y corazón juntos. Este rectángulo formado por ambos dedos representa unos 30 gramos, la medida recomendada por las autoridades de salud para adaptarse a la morfología de cada persona. De hecho, una porción estándar de parmesano equivale en proteínas a dos huevos pequeños o a un muslo de pollo.

image Digestibilidad y el valor de la leche cruda El momento del consumo también influye en el rendimiento energético. Es preferible ingerir queso durante la mañana o el mediodía para aprovechar su energía duradera sin sobrecargar la digestión nocturna. En el caso de los deportistas, el consejo es claro: debe consumirse después del ejercicio, nunca antes, ya que la digestión requiere una energía que los músculos necesitan durante el esfuerzo físico.

Finalmente, la calidad del queso marca la diferencia en la absorción de nutrientes. Mientras que los quesos industriales pasteurizados suelen estar "muertos" a nivel enzimático, los elaborados con leche cruda han sido predigeridos por bacterias vivas. Esto facilita que el sistema digestivo procese las grasas y proteínas de manera más sencilla, nutriendo al mismo tiempo la flora intestinal.