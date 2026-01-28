28 de enero de 2026 - 09:12

Este sábado 31 Maipú celebra su vendimia "El legado de nuestra historia"

Este fin de semana se realiza el acto central en el Teatro Griego Papa Francisco, y el domingo, en el mismo escenario, se llevará a cabo La Peña Maipucina. Enterate cómo conseguir tus entradas.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 08.59.12
REINAS-3.jpg
REINAS-4.jpg
REINAS-5.jpg
REINAS-6.jpg
REINAS-7.jpg
REINAS-8.jpg
REINAS-9.jpg
REINAS-10.jpg
REINAS-11.jpg
REINAS-12.jpg
REINAS-13.jpg
REINAS-14.jpg
Por Redacción

La celebración vendimial “El legado de nuestra historia” se realizará el sábado 31 de enero desde las 19 en el Teatro Griego “Papa Francisco” y contará con la presentación del reconocido grupo musical Agapornis, que aportará su impronta festiva a una noche pensada para disfrutar en familia.

Leé además

a partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulacion en las laterales del acceso este

A partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Por Redacción
mujeres al mando: maipu abre camino con sus primeras choferes profesionales

Mujeres al mando: Maipú abre camino con sus primeras choferes profesionales

Por Redacción

La Municipalidad de Maipú avanza con los preparativos de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, un evento que reunirá a miles de vecinos y visitantes en una propuesta que combinará cultura, tradición y música en vivo.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presentación de Agapornis, la banda platense consolidada como uno de los grupos más populares de la cumbia pop en Argentina. Con un estilo alegre y un repertorio pensado para bailar y compartir, el grupo se presentará en el escenario del teatro a partir de las 20.

Agapornis nació en 2010 y alcanzó rápidamente una fuerte proyección nacional gracias a sus versiones bailables de clásicos del rock y el pop, además de canciones propias. A lo largo de su trayectoria, se presentó en importantes escenarios y festivales del país, construyendo una conexión directa con el público.

La participación de la banda se suma a una puesta en escena que buscará poner en valor la historia, la identidad y las raíces de Maipú, en el marco de una nueva edición de la fiesta que celebra la vendimia y el trabajo de quienes forman parte de la actividad vitivinícola del departamento.

Retiro de entradas

Las entradas para ingresar al Teatro Griego “Papa Francisco” podrán adquirirse presentando DNI para acreditar residencia en Maipú.

Se podrán retirar hasta 4 entradas por persona.

Puntos de retiro y horarios

  • Teatro Imperial: lunes a viernes, de 10 a 12 y de 18.30 a 21.

  • Delegación Luzuriaga: de 7.30 a 13.

  • Delegaciones Gutiérrez y Zona Sur: de 7.30 a 13.30.

  • Delegación Coquimbito: de 8 a 13.

  • Delegaciones Rodeo del Medio y San Roque: de 7.30 a 13.30.

  • Delegación Beltrán: de 8 a 20.

  • Delegación Pedregal: de 8 a 20.

  • Oficina de Discapacidad (Padre Vásquez 586): lunes a viernes, de 8 a 12, presentando CUD vigente.

Cronograma de actividades

Sábado 31 de enero – Fiesta Departamental de la Vendimia

  • 19 h: Apertura de puertas del Teatro Griego.

  • 20 h: Show de Agapornis.

  • 21.30 h: Bendición de los Frutos.

  • 22 h: Fiesta Departamental de la Vendimia “El legado de nuestra historia”.

Domingo 1 de febrero – La Peña Maipucina

  • 19 h: Apertura del Teatro Griego.

  • 19.30 h: DJ en vivo.

  • 20 h: Leo Rivero y Los Chimenos.

  • 23.30 h: Juan Fuentes.

De esta manera, la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 se perfila como un fin de semana especial, con una propuesta artística integral que combinará tradición, espectáculo y música en vivo para toda la familia.

Las candidatas:

REINAS-14.jpg
REINAS-13.jpg
REINAS-12.jpg
REINAS-11.jpg
REINAS-10.jpg
REINAS-9.jpg
REINAS-8.jpg
REINAS-7.jpg
REINAS-6.jpg
REINAS-5.jpg
REINAS-4.jpg
REINAS-3.jpg
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la ciudad de mendoza celebrara su vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

La Ciudad de Mendoza celebrará su Vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

Por Redacción
maipu inauguro un nuevo playon deportivo en beltran

Maipú inauguró un nuevo playón deportivo en Beltrán

Por Redacción
¡se viene la segunda edicion del mundial de la hamburguesa!

¡Se viene la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa!

Por Redacción
maipu vibra con la cuarta noche de rock con vos

Maipú vibra con la cuarta noche de Rock con Vos

Por Redacción