Este sábado 31 Maipú celebra su vendimia "El legado de nuestra historia"

Este fin de semana se realiza el acto central en el Teatro Griego Papa Francisco, y el domingo, en el mismo escenario, se llevará a cabo La Peña Maipucina . Enterate cómo conseguir tus entradas.

La celebración vendimial “El legado de nuestra historia” se realizará el sábado 31 de enero desde las 19 en el Teatro Griego “Papa Francisco” y contará con la presentación del reconocido grupo musical Agapornis, que aportará su impronta festiva a una noche pensada para disfrutar en familia.

La Municipalidad de Maipú avanza con los preparativos de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, un evento que reunirá a miles de vecinos y visitantes en una propuesta que combinará cultura, tradición y música en vivo.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presentación de Agapornis, la banda platense consolidada como uno de los grupos más populares de la cumbia pop en Argentina. Con un estilo alegre y un repertorio pensado para bailar y compartir, el grupo se presentará en el escenario del teatro a partir de las 20.

Agapornis nació en 2010 y alcanzó rápidamente una fuerte proyección nacional gracias a sus versiones bailables de clásicos del rock y el pop, además de canciones propias. A lo largo de su trayectoria, se presentó en importantes escenarios y festivales del país, construyendo una conexión directa con el público.

La participación de la banda se suma a una puesta en escena que buscará poner en valor la historia, la identidad y las raíces de Maipú, en el marco de una nueva edición de la fiesta que celebra la vendimia y el trabajo de quienes forman parte de la actividad vitivinícola del departamento.