Las 19 áreas naturales en Mendoza que impactan a turistas y se pueden visitar en verano: reservas y actividades

Mendoza cuenta con 19 que resguardan el 13% del territorio provincial. Durante esta temporada de Áreas Naturales Protegidas (ANP) verano, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas ha habilitado una amplia agenda de actividades recreativas y educativas bajo un esquema de uso público regulado para garantizar la preservación de estos ecosistemas estratégicos.
Guanaco Villavicencio 1
Para visitar las áreas más concurridas, es
obligatorio gestionar el turno y el pago del ticket de ingreso de manera previa y online. No se venden entradas en los accesos a las reservas.
Áreas destacadas y actividades habilitadas 1. Parque Provincial Aconcagua
El "Techo de América" ofrece opciones tanto para deportistas de élite como para visitantes ocasionales:
Circuito Laguna de los Horcones: Un recorrido interpretativo de baja dificultad, apto para todo público, con vistas espectaculares al cerro.
Trekking corto y largo: Requieren equipo adecuado y experiencia.
Ascenso: Para montañistas con expediciones planificadas.
Cerro Aconcagua
gentileza
2. Reserva Natural Laguna del Diamante
Ubicada al pie del volcán Maipo, es uno de los destinos más imponentes pero solo accesible en verano:
Laguna del diamante
Prensa San Carlos
3. Reserva Natural Divisadero Largo
A solo 15 minutos de la Ciudad de Mendoza:
4. Parque Provincial Cordón del Plata
Un paraíso para el trekking de altura y la aclimatación:
Ubicación: Vallecitos, Luján de Cuyo.
Actividades: Senderismo de diversos niveles, avistaje de cóndores y alta montaña.
Aconcagua: apuntan al trekking y al área ampliada para el turismo post pandemia
Aconcagua: apuntan al trekking y al área ampliada para el turismo
Recomendaciones para una visita segura y responsable
Para disfrutar de la naturaleza sin riesgos y cuidando el ambiente, seguí estos consejos:
Agua: Llevá siempre al menos 1 o 2 litros de agua potable por persona. La hidratación es clave en zonas de montaña.
Protección Solar: Usá protector solar, gorra y lentes con filtro UV.
Residuos: Todo lo que llevás al área natural debe volver con vos. Prohibido dejar basura. Fuego: Solo está permitido hacer fuego en los sitios específicamente señalizados y habilitados (quinchos o zonas de acampe autorizadas). Fuera de allí, el riesgo de incendios es extremo.
Equipo: Usá calzado deportivo o de montaña con buena adherencia y vestite "cebolla" (capas), ya que el clima en la montaña cambia rápidamente.
Fauna: No alimentes ni molestes a los animales silvestres. Consultas e Información Adicional
Para más detalles sobre tarifas actualizadas, reglamentación de pesca o requisitos específicos para cada reserva, podés contactarte a: