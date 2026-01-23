23 de enero de 2026 - 11:44

Las 19 áreas naturales en Mendoza que impactan a turistas y se pueden visitar en verano: reservas y actividades

Durante la temporada de verano, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente habilita actividades recreativas, educativas y turísticas.

Verano en Mendoza: todo lo que necesitás saber para visitar las Áreas Naturales Protegidas

Verano en Mendoza: todo lo que necesitás saber para visitar las Áreas Naturales Protegidas

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza cuenta con 19 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que resguardan el 13% del territorio provincial. Durante esta temporada de verano, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas ha habilitado una amplia agenda de actividades recreativas y educativas bajo un esquema de uso público regulado para garantizar la preservación de estos ecosistemas estratégicos.

Leé además

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

Tras el temporal en el Sur, sigue la alerta por tormentas con granizo: fin de semana de calor extremo

Por Redacción Sociedad
Un debut soñado en primera para el Simoni y el Lobo, que con un golazo de cabeza puso al Lobo al frente de marcador. 

¡Gimnasia y Esgrima volvió a Primera y lo hizo con gloria! Victoria histórica en Santiago del Estero

Por Sergio Faria
Guanaco Villavicencio 1

Para visitar las áreas más concurridas, es obligatorio gestionar el turno y el pago del ticket de ingreso de manera previa y online. No se venden entradas en los accesos a las reservas.

  • Plataforma de Reservas: entradasanp.mendoza.gov.ar

  • Importante: La entrada es gratuita para personas con discapacidad y jubilados (presentando acreditación).

Áreas destacadas y actividades habilitadas

1. Parque Provincial Aconcagua

El "Techo de América" ofrece opciones tanto para deportistas de élite como para visitantes ocasionales:

  • Circuito Laguna de los Horcones: Un recorrido interpretativo de baja dificultad, apto para todo público, con vistas espectaculares al cerro.

  • Trekking corto y largo: Requieren equipo adecuado y experiencia.

  • Ascenso: Para montañistas con expediciones planificadas.

Cerro Aconcagua
Cerro Aconcagua.

Cerro Aconcagua.

2. Reserva Natural Laguna del Diamante

Ubicada al pie del volcán Maipo, es uno de los destinos más imponentes pero solo accesible en verano:

  • Actividades: Avistaje de fauna, fotografía, pesca deportiva (con carnet vigente) y senderismo.

  • Acceso: Se recomienda vehículo con buen despeje y consultar siempre el estado del camino antes de subir.

Laguna del diamante
Luego de una postergación de una semana, a partir de mañana se habilitará la temporada 2026 la Reserva Natural Laguna del Diamante.

Luego de una postergación de una semana, a partir de mañana se habilitará la temporada 2026 la Reserva Natural Laguna del Diamante.

3. Reserva Natural Divisadero Largo

A solo 15 minutos de la Ciudad de Mendoza:

  • Actividades: Senderismo geológico e interpretativo. Es ideal para familias por su cercanía y baja dificultad.

  • Turnos: Se gestionan online; también existen programas específicos para escuelas durante el año.

4. Parque Provincial Cordón del Plata

Un paraíso para el trekking de altura y la aclimatación:

  • Ubicación: Vallecitos, Luján de Cuyo.

  • Actividades: Senderismo de diversos niveles, avistaje de cóndores y alta montaña.

Aconcagua: apuntan al trekking y al área ampliada para el turismo post pandemia
Aconcagua: apuntan al trekking y al área ampliada para el turismo

Aconcagua: apuntan al trekking y al área ampliada para el turismo

Recomendaciones para una visita segura y responsable

Para disfrutar de la naturaleza sin riesgos y cuidando el ambiente, seguí estos consejos:

  • Agua: Llevá siempre al menos 1 o 2 litros de agua potable por persona. La hidratación es clave en zonas de montaña.

  • Protección Solar: Usá protector solar, gorra y lentes con filtro UV.

  • Residuos: Todo lo que llevás al área natural debe volver con vos. Prohibido dejar basura.

  • Fuego: Solo está permitido hacer fuego en los sitios específicamente señalizados y habilitados (quinchos o zonas de acampe autorizadas). Fuera de allí, el riesgo de incendios es extremo.

  • Equipo: Usá calzado deportivo o de montaña con buena adherencia y vestite "cebolla" (capas), ya que el clima en la montaña cambia rápidamente.

  • Fauna: No alimentes ni molestes a los animales silvestres.

Consultas e Información Adicional

Para más detalles sobre tarifas actualizadas, reglamentación de pesca o requisitos específicos para cada reserva, podés contactarte a:

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla por tormentas este viernes en Mendoza

Sigue el calor sofocante y renuevan la alerta por tormentas en Mendoza: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
Mendoza lanza el concurso Poncho de la Vendimia – 90 Años, una convocatoria para artesanos y diseñadores

Un poncho para las reinas: Mendoza lanza un concurso de Vendimia y pone en juego $5 millones en premios

Por Redacción Sociedad
Los strip center crecen en distintos puntos del Gran Mendoza y acompañan la expansión urbana y comercial de los departamentos.

Strip Center en el Gran Mendoza: auge del comercio de cercanía y aumento de proyectos

Por Melisa Sbrocco
Laguna de Llancanelo, espejo de agua salada que se encuentra a 1.300 m de altura, en Malargüe, al pie de las montañas, en un ambiente semidesértico.

Otro hito para Mendoza: reconocimiento internacional para la Laguna de Llancanelo por su rol en la conservación

Por Redacción Sociedad