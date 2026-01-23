Las 19 áreas naturales en Mendoza que impactan a turistas y se pueden visitar en verano: reservas y actividades

Durante la temporada de verano, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente habilita actividades recreativas, educativas y turísticas.

Verano en Mendoza: todo lo que necesitás saber para visitar las Áreas Naturales Protegidas

Mendoza cuenta con 19 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que resguardan el 13% del territorio provincial. Durante esta temporada de verano, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas ha habilitado una amplia agenda de actividades recreativas y educativas bajo un esquema de uso público regulado para garantizar la preservación de estos ecosistemas estratégicos.

Guanaco Villavicencio 1 Para visitar las áreas más concurridas, es obligatorio gestionar el turno y el pago del ticket de ingreso de manera previa y online. No se venden entradas en los accesos a las reservas.

Plataforma de Reservas: entradasanp.mendoza.gov.ar

Importante: La entrada es gratuita para personas con discapacidad y jubilados (presentando acreditación). Áreas destacadas y actividades habilitadas 1. Parque Provincial Aconcagua El "Techo de América" ofrece opciones tanto para deportistas de élite como para visitantes ocasionales:

Circuito Laguna de los Horcones: Un recorrido interpretativo de baja dificultad, apto para todo público, con vistas espectaculares al cerro.

Trekking corto y largo: Requieren equipo adecuado y experiencia.

Ascenso: Para montañistas con expediciones planificadas. Cerro Aconcagua Cerro Aconcagua. gentileza 2. Reserva Natural Laguna del Diamante Ubicada al pie del volcán Maipo, es uno de los destinos más imponentes pero solo accesible en verano:

Actividades: Avistaje de fauna, fotografía, pesca deportiva (con carnet vigente) y senderismo.

Acceso: Se recomienda vehículo con buen despeje y consultar siempre el estado del camino antes de subir.