Un municipio del Gran Mendoza lanzó un plan con beneficios impositivos para blanquear obras clandestinas

La Municipalidad de Godoy Cruz pondrá en marcha, a partir del 1 de marzo, un Régimen Especial de Regularización de Construcciones Clandestinas , aprobado por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 7505/2025. La iniciativa estará vigente hasta el 30 de noviembre del mismo año y apunta a actualizar el Catastro Municipal y promover la equidad tributaria.

El régimen permitirá incorporar superficies construidas no declaradas que impactan en la valuación fiscal de los inmuebles y, en consecuencia, en el cálculo de las tasas por Servicios a la Propiedad Raíz , derechos y contribuciones municipales.

El programa está dirigido a propietarios de viviendas unifamiliares, comercios e industrias que cuenten con construcciones no declaradas, hayan sido detectadas o no previamente por el Municipio .

Quedan excluidas del régimen las viviendas multifamiliares, las construcciones emplazadas en tierras fiscales, aquellas ubicadas en loteos clandestinos y las obras realizadas con materiales o sistemas constructivos no reglamentarios, o que no se ajusten al Código Urbano y de Edificación.

Plazos y etapas de adhesión

El régimen se desarrollará en dos etapas. La primera se extenderá desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026, mientras que la segunda irá del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026.

Durante ambos períodos, los contribuyentes deberán presentar la Solicitud de Permiso de Edificación y/o Relevamiento, acompañada por un plano firmado por un profesional habilitado y conforme a la normativa vigente. La aprobación quedará sujeta a que la construcción cumpla con las condiciones de seguridad y reglamentación urbanística.

Uno de los principales incentivos del régimen son los descuentos en los derechos de construcción. Quienes se presenten de manera espontánea durante la primera etapa accederán a una reducción del 80% del incremento previsto en el Código Tributario Municipal, siempre que el trámite se complete antes del 31 de diciembre de 2026.

En tanto, quienes regularicen su situación durante la segunda etapa podrán obtener una reducción del 40%, bajo la misma condición de finalización del trámite antes de fin de año. Además, los adherentes no serán alcanzados por la multa prevista por iniciar, continuar o finalizar obras sin autorización municipal.

Consecuencias para quienes no adhieran

Una vez finalizado el plazo del régimen, el Municipio quedará facultado para incorporar de oficio las superficies no declaradas mediante tareas de relevamiento, fotointerpretación e inspecciones domiciliarias.

En esos casos, los contribuyentes perderán los beneficios del plan y se procederá a la reliquidación de los tributos correspondientes, con la aplicación de recargos y multas según la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la implementación de esta ordenanza se enmarca en una política de ordenamiento urbano, actualización permanente de los registros catastrales y fortalecimiento de la equidad tributaria.

El objetivo es establecer reglas claras y generar una oportunidad para regularizar situaciones edilicias existentes dentro del departamento.

