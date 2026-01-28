Lluvias: en enero se duplicó la cantidad histórica en varios departamentos y regiones de Mendoza

"Siempre que llovió, paró... ¡Salvo en enero de 2026!". Bien podría hacerse esa modificación en Mendoza al refrán popular referido a la lluvia. Y es que, durante los últimos cinco días -por lo menos-, ha habido precipitaciones continuas en gran parte del territorio mendocino (granizo incluido en algunos departamentos o zonas puntuales).

Falleció el chico que cayó a una acequia durante las tormentas en Godoy Cruz

Pero la situación atípica se extiende a todo el mes. Según explicó el meteorólogo y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera, los acumulados de precipitaciones en lo que va de enero están por encima en todas las estaciones meteorológicas de Mendoza, a excepción de San Martín y el Aeropuerto de Mendoza .

"En algunos, casos como Malargüe, San Rafael y Uspallata, casi se han duplicado los acumulados normales de enero ", resaltó Rivera. Y agregó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante lo que resta del mes y buena parte de la primera semana de febrero .

Entre la noche del martes y los primeros minutos del miércoles, los paisajes del Gran Mendoza lucieron postales desoladoras y caóticas, por momentos . Un diluvio que se extendió durante más de media hora dejó calles y viviendas anegadas, ramas y cables caídos y hasta el incendio de una palmera sobre la que cayó un rayo en un barrio de Guaymallén (la tormenta incluyó una importante actividad eléctrica).

En este episodio puntual, fueron los propios vecinos del barrio Patrono Santiago quienes evitaron que todo derivara en una tragedia . Y es que el rayo impactó sobre la palmera, convirtiéndola en una especie de antorcha gigante en cuestión de segundos, y poniendo en peligro a la casa que se encontraba inmediatamente pegada al árbol.

tormenta viernes

La cercanía y el desprendimiento de partes de la palmera encendidas se convirtieron en un riesgo latente, por lo que -hasta que llegaron los bomberos- fueron los propios vecinos quienes, mangueras y baldes mediantes, mantuvieron mojada la vivienda para evitar que el fuego se propagara. Gracias a ello no hubo heridos ni daños de consideración.

Más allá de la tormenta puntual del martes por la noche, las precipitaciones acumuladas desde que comenzó el año han sido abundantes. En Uspallata, por ejemplo, ya se han registrado 67 mm precipitados durante este enero frente al promedio de 35 mm de cada primer mes del año.

En San Rafael, en tanto, la media histórica para enero es de 54,2 mm de lluvias acumuladas. Y solo en los primeros 27 días de 2026 ya precipitaron 110,9 mm (más del doble). Por último, en Malargüe -al igual que en Uspallata- también está cerca de duplicarse la cantidad de lluvia de este año compara con la del promedio en enero. Hasta el momento han caído 42,6 mm frente a la media de 22,7 mm.

Tormenta en Uspallata Fuerte tormenta con granizo en Uspallata

Si se tiene en cuenta que el pronóstico de inestabilidad se mantiene para los próximos días -y también para comienzos de febrero-, hay muchas chances de que en estas tres zonas el balance final de lluvias termine por duplicar la precipitación media del primer mes-

La situación del Gran Mendoza y el Este

En el Gran Mendoza, la situación es dispar. La medición de precipitaciones se hace a través de las distintas estaciones con que cuenta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por un lado, se encuentra la del Observatorio Mendoza (ubicada en el Parque General San Martín).

Aquí los registros también evidencian un aumento de precipitaciones. En lo que va de enero se han registrado 47,8 mm de lluvias frente a los 39,6 mm de la media de este mes.

Tormenta viernes por la noche Una fuerte tormenta sorprendió al Gran Mendoza este viernes por la noche. Las Heras fue el departamento más afectado. Gentileza SANTIAGO FUGAZZ1

No obstante, en la estación de Mendoza Aeropuerto, los 26,6 mm llovidos este año están muy por debajo del promedio de 47,2 mm.

En San Martín, en tanto -ya en el Este provincial-, las medidas actuales (46 mm) están levemente por debajo de la media de enero (48 mm).

Temperaturas más altas, aunque con máximas más bajas

Otra particularidad con que ha llegado enero de 2026 es la sensación de que la temperatura promedio de este mes está por debajo de la media histórica de enero. No obstante, esto no es más que una mera sensación.

clima - tormenta - tiempo - pronóstico del tiempo

"Las temperaturas medias tomando como referencia la estación meteorológica Mendoza Aero estuvieron 1,8°C por encima de los valores normales en los primeros 27 días del año. Pero acá lo que engaña es la máxima, que no estuvo tan 'picante' como otros eneros. Pero las mínimas estuvieron bastante por encima de la media", explicó Rivera.