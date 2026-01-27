Falleció el chico que cayó a una acequia durante las tormentas en Godoy Cruz

El adolescente de 13 años murió este martes tras permanecer cuatro días en estado crítico en el Hospital Notti.

Este martes se confirmó el fallecimiento del chico de 13 años que se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Notti tras caer a una acequia en el departamento de Godoy Cruz durante las intensas tormentas del fin de semana.

El chico fue arrastrado por la corriente varios metros y luego permaneció atrapado bajo un puente. A pesar de que el menor logró recuperar sus signos vitales en el lugar gracias al esfuerzo conjunto de vecinos y profesionales, su estado era sumamente delicado.

Fue trasladado de urgencia bajo código rojo al Hospital Notti, donde permaneció en estado crítico durante cuatro días. Finalmente, desde el nosocomio informaron su deceso este martes, luego de que su cuadro clínico no presentara mejorías.

El hecho El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 23:57 en las inmediaciones de la calle Einstein, en medio de un intenso temporal que azotaba a la provincia. Según los reportes, el chico cayó accidentalmente a una acequia que presentaba una fuerte crecida debido a las abundantes lluvias.

Ante el colapso de la línea de emergencias 911 por la tormenta, la intervención de los vecinos de la zona fue fundamental. Los ciudadanos en un acto de desesperación y valentía, lograron romper parte de la estructura del puente para alcanzar al joven, quien permaneció sumergido cerca de diez minutos.