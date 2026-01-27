27 de enero de 2026 - 07:25

Vuelve la alerta amarilla por tormentas y granizo: el pronóstico para este martes

Para este martes, el SMN emitió una alerta meteorológica para Mendoza que comenzaría a partir de la tarde.

Tras un lunes tranquilo luego del fin de semana marcado por lluvias y granizo, que dejó 437 novedades reportadas por Defensa Civil en toda la provincia, este martes vuelve la inestabilidad a Mendoza y rige una alerta meteorológica por tormentas.

Según informó Contingencias Climáticas, para hoy se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por vientos leves del este. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 32°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que comenzará a afectar durante la tarde al oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco, oeste de San Rafael y Malargüe. Hacia la noche, el fenómeno se desplazaría hacia la zona Este de la provincia. Además, no se descarta la caída de granizo.

¿Cómo sigue el tiempo?

Para el miércoles, el pronóstico anticipa condiciones similares: calor, nubosidad variable y tormentas aisladas, con vientos leves del este. La mínima será de 21°C y la máxima trepará hasta los 35°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).

En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:

  • Salida de Argentina: de 08:00 a 19:00
  • Ingreso a Argentina: de 08:00 a 20:00
