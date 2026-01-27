Para este martes, el SMN emitió una alerta meteorológica para Mendoza que comenzaría a partir de la tarde.

Vuelve la alerta amarilla por tormentas y granizo: el pronóstico para este martes.

Tras un lunes tranquilo luego del fin de semana marcado por lluvias y granizo, que dejó 437 novedades reportadas por Defensa Civil en toda la provincia, este martes vuelve la inestabilidad a Mendoza y rige una alerta meteorológica por tormentas.

Según informó Contingencias Climáticas, para hoy se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por vientos leves del este. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 32°C.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que comenzará a afectar durante la tarde al oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco, oeste de San Rafael y Malargüe. Hacia la noche, el fenómeno se desplazaría hacia la zona Este de la provincia. Además, no se descarta la caída de granizo.

¿Cómo sigue el tiempo? Para el miércoles, el pronóstico anticipa condiciones similares: calor, nubosidad variable y tormentas aisladas, con vientos leves del este. La mínima será de 21°C y la máxima trepará hasta los 35°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.