Fin de semana con tormentas y alerta naranja: se reportaron 430 inconvenientes y San Rafael fue el más afectado

Las lluvias que se registraron entre el viernes y el domingo dejaron árboles caídos, rutas anegadas y crecidas de ríos. El detalle: departamento por departamento.

Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional

Cortes de ruta, crecidas y árboles caídos: las consecuencias que dejó la tormenta del domingo en Mendoza

Por Redacción Sociedad

Las tormentas que se registraron durante este fin de semana en Mendoza dejaron importantes consecuencias de distinta variedad en todo el territorio provincial.

Los relevamientos de daños de Defensa Civil, recopilados por Los Andes, abarcan las novedades desde el viernes 23 de enero hasta el lunes 26 de enero a las 07:00 h. En total hubo más de 430 notificaciones.

En todo el fin de semana rigió alerta amarilla y naranja por tormentas con precipitaciones y probable caída de granizo en gran parte de Mendoza. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de ruta, personas evacuadas y viviendas anegadas. El departamento de San Rafael fue el más afectado con un total de 194 notificaciones.

Reporte de novedades por tormentas

Ciudad:

  • Poste caídos: 01
  • Cables cortados/caidos:05
  • Árboles y ramas caídos: 12
  • Filtración de techo: 01

Total: 19.

Las Heras: (Uspallata)

  • Viviendas con filtraciones de techo: 60
  • Desborde de arroyos y badenes: 02.
  • Árboles y ramas caídas: 15
  • Poste caído: 03.
  • Derrumbe parcial de techo: 02
  • Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional: 01
  • Corte Ruta 52 y 13: Intransitables por lluvias: 01
  • Corte de calle Av. Champagnat norte frente camping ATSA, por crecida del Azud derivador San Isidro: 01

Total: 85

Lavalle:

  • Árbol caído: 07
  • Desborde de badenes (Ruta 40): 01
  • Transformador en cortocircuito: 01
  • Poste caído: 03
  • Desborde de canal: 01

Total: 13

Guaymallén:

  • Árboles y ramas caídas: 39
  • Postes caídos: 11
  • Filtraciones de techo: 08
  • Viviendas anegadas: 06
  • Derrumbe parcial de techo: 01
  • Transformador/cables en cortocircuito: 02

Total: 67

Godoy Cruz:

  • Salvataje: 01 (Un masculino adolescente que cayó a la acequia, trasladado al hospital Notti)
  • Árboles y ramas caídas: 18
  • Socavón: 01
  • Derrumbe parcial de techo: 02
  • Viviendas anegadas: 03
  • Filtración de techo: 01
  • Poste caído: 01
  • Desborde de canal, rejilla tapada: 03

Total: 30

Santa Rosa

  • Árboles caídos: 05
  • Filtraciones de techo: 04
  • Postes caídos: 02

Total: 11

Malargüe:

  • Corte de camino que va a Pincheira, por crecida del arroyo Malargüe: 01

Total: 01

Tunuyán:

  • Crecida: 01

Total: 01

San Rafael:

  • Árboles y ramas caídas: 67
  • Postes y cables caídos: 15
  • Personas reubicadas a familiares: 10
  • Personas evacuadas: 65
  • Viviendas anegadas: 33
  • Varias calles anegadas en ciudad San Rafael: 01
  • Corte del paso El Molino y Pobre Diablo: 03

Total: 194

Maipú:

  • Árboles y ramas caídas: 09
  • Transformador/cables en cortocircuito: 05
  • Postes caídos: 01
  • Viviendas anegadas: 01

Total: 16.

Total de 437 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales.

