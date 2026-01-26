Fin de semana con tormentas y alerta naranja: se reportaron 430 inconvenientes y San Rafael fue el más afectado

Las lluvias que se registraron entre el viernes y el domingo dejaron árboles caídos, rutas anegadas y crecidas de ríos. El detalle: departamento por departamento.

Cortes de ruta, crecidas y árboles caídos: las consecuencias que dejó la tormenta del domingo en Mendoza

Corte de Ruta 7 en el km 1114 por rotura de descarga aluvional

Las tormentas que se registraron durante este fin de semana en Mendoza dejaron importantes consecuencias de distinta variedad en todo el territorio provincial.

Los relevamientos de daños de Defensa Civil, recopilados por Los Andes, abarcan las novedades desde el viernes 23 de enero hasta el lunes 26 de enero a las 07:00 h. En total hubo más de 430 notificaciones.

En todo el fin de semana rigió alerta amarilla y naranja por tormentas con precipitaciones y probable caída de granizo en gran parte de Mendoza. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas, cortes de ruta, personas evacuadas y viviendas anegadas. El departamento de San Rafael fue el más afectado con un total de 194 notificaciones.

Además, durante la tormenta, en Godoy Cruz, un menor de 13 años cayó a un canal y fue rescatado por vecinos tras ser arrastrado varios metros por la fuerte corriente. Se encuentra internado grave en el Hospital Notti.

Reporte de novedades por tormentas Ciudad: