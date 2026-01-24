Dramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este sábado. La víctima fue arrastrada por la corriente y rescatada por vecinos antes de ser trasladada al Hospital Notti en estado crítico.

ramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

Durante la fuerte tormenta de la noche del viernes, un menor de 13 años debió ser rescatado de las aguas de un canal de Godoy Cruz tras ser arrastrado varios metros por la fuerte corriente.

El hecho se registró exactamente a las 23:57 en las inmediaciones de la calle Einstein de dicho departamento. Según fuentes policiales, la víctima, identificada como Jair Joaquín Villareal cayó al cauce de agua por razones que aún se intentan establecer.

El accionar de los vecinos, la clave Tras la caída, el adolescente fue desplazado por el agua hasta quedar atrapado debajo de un puente vehicular. La situación generó desesperación entre los residentes de la zona, quienes realizaron múltiples llamados a la línea de emergencias 911.

Ante la urgencia y la demora que podría significar la espera de las unidades, un grupo de vecinos logró intervenir heroicamente, logrando extraer el cuerpo del menor del interior del canal. Al notar que el joven no presentaba signos evidentes de respiración, los civiles iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la vereda.

Minutos después, arribó al lugar un importante despliegue de personal policial de la jurisdicción, dotaciones de Bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales de la salud continuaron con los masajes de reanimación avanzada, logrando lo que parecía un milagro: el menor recuperó sus signos vitales en el lugar.