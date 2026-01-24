El día después de la tormenta: las consecuencias qué dejó la caída de granizo en Mendoza

Una impactante tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza durante la noche del viernes. Cerca de las 23, se provocó caída de granizo, intensa lluvia y fuerte viento durante aproximadamente 30 minutos. Como consecuencia de esto, quedaron calles anegadas y cortes de luz en varios departamentos de la provincia.

Según un reporte de relevamiento otorgado por la base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales, se registraron un total de 146 novedades hasta las 7.00 del sábado 24 de enero. El granizo afectó a los departamentos de Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza , Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael.

Total: 07

LAS HERAS:

-Viviendas con filtraciones de techo (Uspallata): 60

-Desborde de arroyos y badenes: 02

(Uspallata: Ruta 7 B° Villa Clarita y Ruta 13 canal Santa Elena).

-Árboles y ramas caídas: 15

-Poste caído: 03

-Derrumbe parcial de techo: 02

Total: 82

LAVALLE:

-Desborde de badenes (Ruta 40): 01

-Transformador en cortocircuito: 01

-Poste caído: 01

Total: 03

GUAYMALLÉN:

-Árboles y ramas caídas: 05

-Derrumbe parcial de techo: 01

-Transformador/cables en cortocircuito: 02

Total: 08

GODOY CRUZ:

-Salvataje: 01

(Un masculino adolescente que cayó a la acequia, trasladado al hospital Notti)

-Árboles y ramas caídas: 07

-Socavón: 01

-Derrumbe parcial de techo: 02

-Viviendas anegadas: 03

-Poste caído: 01

-Desborde de canal, rejilla tapada: 03

Total: 18

MAIPÚ:

-Árboles y ramas caídas: 08

-Transformador/cables en cortocircuito: 04

-Viviendas anegadas: 01

Total: 13

SAN RAFAEL:

-Árboles y ramas caídas: 10

-Postes y cables caídos: 05

Total: 15

Hasta el momento, no se tienen novedades de lo ocurrido de las zonas de Luján, Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Para este sábado 24 de enero está pronosticada una jornada calurosa e inestable y donde persiste la alerta por tormentas en distintas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Luego de la intensa tormenta de anoche, para este sábado se anticipa una jornada calurosa, con una máxima que alcanzará los 35°C y la mínima será de 20°C. Se mantiene el alerta amarillo por tormentas hacia la tarde, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

mapa_alertas (4)

El domingo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se prevén vientos del sur y tormentas de intensidad moderada con posible caída de granizo y precipitaciones en cordillera. La máxima será de 36°C y la mínima de 22°C.

El comienzo de semana anticipa mejoras de tiempo, el lunes habrá un leve descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C.