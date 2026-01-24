Una intensa tormenta de granizo azotó al Gran Mendoza: hubo calles anegadas y cortes de luz

Cerca de las 23 de este viernes, una impactante tormenta eléctrica con caída de granizo , intensa lluvia y fuerte viento sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza . El fenómeno, que se extendió por aproximadamente 30 minutos, estuvo precedido por una intensa actividad eléctrica que ya se apreciaba en el cielo mendocino horas antes del inicio de las precipitaciones.

Uno de los incidentes más destacados fue la suspensión del encuentro entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini. En e estadio hubo un corte de luz general provocado por e l granizo y la tormenta, lo que obligó a los jugadores a retirarse a los vestuarios al inicio del segundo tiempo.

Además, ante la caída de granizo, el público presente en las tribunas debió buscar refugio en cualquier sector techado del estadio. También el árbitro del encuentro condicionó la reanudación del partido al funcionamiento del grupo electrógeno, el cese de la actividad eléctrica y la revisión del estado del campo de juego.

Además de la intensa tormenta en el Gran Mendoza durante la noche, otras zonas de la provincia también sufrieron el mal tiempo. Hasta las 22.30, la Dirección de Defensa Civil había registrado un total de 49 novedades relacionadas con las tormentas en distintos puntos de la provincia.

Se reportaron daños en Uspallata, donde hubo filtraciones de techo, desborde de arroyos y árboles caídos. También en San Rafael donde notificaron de caída de árboles, ramas, postes y cables. Lavalle también fue otro de los departamentos afectados con desborde de badenes en Ruta 40.

Aunque hacia la medianoche no se disponía de un informe oficial actualizado sobre los daños específicos causados por el núcleo más violento de la tormenta en el Gran Mendoza, las autoridades continuaban monitoreando la situación.

Relevamiento de novedades por tormentas hasta las 22:30

Las Heras

Viviendas con filtraciones de techo (Uspallata): 30

Desborde de arroyos y badenes (Ruta 7, Uspallata): 1

Árboles y ramas caídas: 2

Total: 33

Lavalle

Desborde de badenes (Ruta 40): 1 Total: 1

San Rafael

Árboles y ramas caídas: 10

Postes y cables caídos: 5

Total: 15

En el resto de los departamentos, al momento de la emisión de este informe, no ha habido novedades. En total se registraron 49 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales.