Intensa tormenta de granizo afectó a Uspallata y piden circular con precaución

El fenómeno meteorológico se extendió por media hora en el marco de una jornada con alertas por tormentas en Mendoza.

En medio de las alertas por tormentas emitidas para distintas zonas de la provincia de Mendoza, se registró una fuerte tormenta con granizo durante este viernes en la localidad de Uspallata.

El fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 17:00 horas y tuvo una duración aproximada de 30 minutos, cubriendo la zona de piedra y abundante agua en un contexto donde muchos turistas circulan por el corredor internacional.

Además, según se ve en uno de los videos, varias calles se vieron inundadas debido al gran caudal de agua que cayó en la zona y diversos vehículos se vieron afectados por esta situación en alta montaña.

Embed - | Cayó Granizo en Uspallata Desde las 17 h se registró una tormenta de granizo en la zona de Uspallata, con una duración aproximada de 30 minutos. Se recomienda circular con precaución en el sector. Casi toda la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla, a excepción de la cordillera de los Andes, por posibles tormentas durante la tarde-noche y la noche de este viernes 23 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de hasta 90 km/h. Para el sábado 24 de enero se prevé algo de inestabilidad en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza durante la mañana, con una temperatura máxima promedio de 33 °C y un fin de semana caluroso e inestable. La tormenta sorprendió a vecinos y turistas en Uspallata, donde se registraron calles anegadas por las intensas lluvias. En el video se puede observar cómo quedó la zona tras el fenómeno. Debido a la acumulación de granizo y las condiciones climáticas, las autoridades viales han solicitado a los conductores circular con precaución sobre la Ruta 7, específicamente en el sector del corredor internacional. La presencia de precipitaciones en la alta montaña exige reducir la velocidad para evitar accidentes en la calzada.

A pesar de las inclemencias climáticas reportadas en la zona, el Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas. El tránsito fronterizo se mantiene operativo en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, permitiendo la circulación normal entre Argentina y Chile.

Pronóstico para el fin de semana Para este sábado está prevista una jornada calurosa e inestable, donde también habrá tormentas de intensidad moderada y precipitaciones en la zona de cordillera. La máxima será de 35°C y la mínima de 20°C. El domingo está previsto un panorama similar, donde hay posibilidades de tormentas con granizo y donde habrá poco cambio de la temperatura. La máxima será de 36°C y la mínima de 22°C.