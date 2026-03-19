19 de marzo de 2026 - 20:44

Mendoza inauguró una ruta clave en Gualtallary con financiamiento público-privado

Se trata de un camino de 15 kilómetros asfaltado en Tupungato que mejora la conectividad, impulsa el enoturismo y fortalece la producción vitivinícola en el Valle de Uco.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El gobernador Alfredo Cornejo inauguró una nueva ruta en Gualtallary, en Tupungato. Se trata de una obra de 15 kilómetros que transforma un antiguo camino de tierra en una traza asfaltada, señalizada y demarcada, clave para la conectividad del Valle de Uco.

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El proyecto, desarrollado bajo un esquema de financiamiento público-privado, impacta de manera directa en la producción vitivinícola, el turismo y la calidad de vida de los habitantes. La traza atraviesa una zona de viñedos de alta gama, bodegas y emprendimientos turísticos, consolidando un corredor estratégico para el enoturismo y mejorando la transitabilidad incluso en condiciones climáticas adversas.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary
Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Durante el acto, Cornejo destacó: “Es una ruta de estándar internacional que potencia el turismo, integra la producción y mejora la experiencia de quienes visitan Mendoza y el Valle de Uco”. Además, subrayó que la obra incorpora infraestructura hidráulica adaptada a una zona aluvional.

En paralelo, el mandatario puso en valor la habilitación del derivador de la Ruta Nacional 40 en Tunuyán, que permite desviar el tránsito pesado y mejorar la seguridad vial en zonas urbanas. “El ordenador de la Ruta 40 permite desviar de manera ágil y segura la carga pesada”, afirmó.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary
Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Por su parte, el titular de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, señaló que el asfalto mejora la logística productiva, evitando daños en el traslado de la producción.

Un modelo innovador de inversión

Cornejo remarcó que la obra representa un modelo innovador en el país, donde los frentistas aportaron recursos y el Estado ejecutó la obra. “Genera valor para los privados y beneficia a todos los mendocinos”, sostuvo.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary
Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

El intendente Gustavo Aguilera también destacó el impacto en la conectividad y aseguró que la obra fortalece el perfil turístico y productivo de Tupungato. Además, adelantó nuevas inversiones en agua potable por 6 millones de dólares para acompañar el crecimiento de la región.

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