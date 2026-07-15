15 de julio de 2026 - 11:18

Cítricos: El Iscamen cosecha gratis para evitar la propagación de la mosca del Mediterráneo

El Iscamen comenzó la campaña para cosecha gratuita de cítricos como mandarinos, naranjos y pomelos. El objetivo es controlar la mosca del Mediterráneo

El Iscamen realiza tratamiento gratuito para cítricos domiciliarios

El Iscamen realiza tratamiento gratuito para cítricos domiciliarios

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los árboles de naranja, mandarina, pomelo y quinoto que conservan sus frutos durante el invierno representan un riesgo para la producción frutícola de Mendoza. Esto debido a que favorecen la supervivencia de la mosca del Mediterráneo, una de las principales plagas que afectan a la actividad.

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Con el objetivo de prevenir su propagación, el Ministerio de Producción, a través del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), ofrece de manera gratuita el servicio de Brigadas Fitosanitarias. El objetivo es cosechar y destruir los frutos en domicilios particulares.

En invierno no existe producción comercial de cítricos como naranjos, mandarinos, pomelos y quinotos que permanecen en los patios de las viviendas. Dichos árboles, diferencia de los limoneros que no son hospedantes de la plaga, se convierten en un refugio para que la mosca del Mediterráneo complete su ciclo biológico.

Cuando aumentan las temperaturas, el insecto abandona esos cítricos y migra hacia cultivos comerciales como nísperos, damascos, duraznos y otras especies frutales, lo que incrementa el riesgo de infestación en las zonas productivas.

La mosca del Mediterráneo es una plaga polífaga, capaz de atacar más de 250 especies de frutas y hortalizas. Su capacidad de adaptación le permite incorporar nuevos hospederos y mantener su ciclo de vida en distintas condiciones ambientales.

Por ese motivo, la Resolución 433/2007 del Iscamen establece como obligatoria la cosecha total de los árboles cítricos —con excepción de los limoneros— antes del 31 de agosto de cada año. Sin embargo, muchos de estos frutos no son cosechados ni aprovechados por sus propietarios, lo que favorece la reproducción de la plaga y aumenta el riesgo de reinfestación en las áreas que hoy se encuentran libres de moscas de los frutos.

Mendoza lleva adelante desde hace años un programa de control y erradicación de esta plaga. Como resultado, los oasis Centro y Sur —Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe— cuentan con reconocimiento internacional como áreas libres de mosca del Mediterráneo.

La certificación otorgada por organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En tanto, en los oasis Norte y Este la plaga continúa presente, aunque con bajos niveles de incidencia.

Desde el Iscamen también promueven el aprovechamiento de estos frutos mediante la elaboración de dulces y conservas, para evitar que permanezcan en los árboles. Los vecinos del Gran Mendoza que deseen solicitar esta asistencia pueden comunicarse al 0800-666-4722.

La actividad de la brigada fitosanitaria de manera gratuita para los vecinos de la zona metropolitana es complementarias a la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en la cría, esterilización y posterior liberación de ejemplares machos de la mosca del Mediterráneo.

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