Calendario de ANSES en mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en mayo de 2026.
ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 con aumento y bono para jubilados y pensionados. Conocé fechas de cobro y montos actualizados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en mayo de 2026.
Según el organismo, “los pagos para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán en la tercera semana de mayo debido al cronograma de feriados nacionales”.
Además, el ente previsional indicó que las liquidaciones estarán disponibles desde el lunes 11 de mayo de 2026 en Mi Anses, lo que marca el inicio formal del cronograma de cobros.
En ese marco, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:
Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo tendrán el siguiente calendario:
En paralelo al calendario, ANSES aplicará un aumento del 3,38% por movilidad en mayo de 2026. Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10. Al sumarse el bono de $70.000, el total a cobrar alcanzará los $463.174,10.
Sin embargo, como el refuerzo permanece congelado, el incremento real en los ingresos será del 2,85%, lo que reduce el impacto del ajuste mensual. En el caso de los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, el bono se otorgará de manera proporcional hasta completar ese monto.
Por otro lado, el haber máximo se ubicará en $2.645.689,38. Todas estas actualizaciones forman parte del esquema definido por la Resolución 349/2025, que regula el calendario y los pagos del sistema previsional durante 2026.