Qué es la "rebelión del ticket" que impulsa Lógica para evidenciar la carga impositiva

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor fue sancionado en 2024, pero hasta ahora los tickets y facturas sólo muestran los impuestos nacionales ; no los provinciales ni municipales. Desde la asociación civil Lógica proponen la “Rebelión del Ticket”: que los comercios visibilicen ingresos brutos y tasas municipales en los tickets de consumo, en forma voluntaria.

Esto, debido a que, a un año y medio de su sanción, sólo Chubut, Mendoza y Entre Ríos han adherido al régimen, pero está pendiente su reglamentación . Salta, Córdoba y CABA están en proceso de adhesión. Mientras que en las otras 16 provincias no ha habido ningún tipo de avance en este sentido.

Según Lógica, la adhesión es obligatoria por el mandato constitucional de dar “información adecuada y veraz” al consumidor. Por eso, invita a que los comercios mencionen cuál es la carga impositiva que hay "oculta" en el precio final que se paga, sin importar si la provincia en la que se encuentran adhirió o no al Régimen de Transparencia Fiscal o, si adhirió, si se está esperando la reglamentación.

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila , sostiene que “ la visibilización voluntaria puede hacerse porque no hay normas provinciales que lo prohíban , como sí existían leyes nacionales que vedaban y sancionaban mostrar el IVA al consumidor final. Esta viabilidad fue confirmada desde CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones en respuesta a cartas que les enviamos. Similar respuesta debería recibirse de las otras".

"Si lo vedaran a futuro sería escandaloso por ir en contra de decir la verdad fiscal al ciudadano, de la Ley del Ticket y de la Constitución, explotarían las redes”, resaltó. Y añadió que, de hecho, en Tres de Febrero (Buenos Aires) la tasa de seguridad e higiene ya se expone voluntariamente en supermercados, a propuesta del intendente Diego Valenzuela (es de 0,875%, de las más bajas en el país).

Régimen transparencia fiscal ticket impuestos

Por qué hacer una "rebelión de los tickets"

Desde la entidad consideran que mostrar los impuestos provinciales y municipales puede "frenar el descontrol" de estos tributos. “Nos basamos en el caso Brasil, con su Ley del Ticket de 2012. Los impuestos no aumentaron más; fue como un techo. Ningún mandatario quería figurar en el ticket y en medios, agravando una situación insoportable, como por ejemplo 40% de impuestos en naftas. Pagaría su voracidad fiscal en redes y urnas. Este régimen fue demandado por la sociedad civil, especial el sector de consumo masivo. Se hizo con viento en contra, épocas de Dilma Rousseff, y pese al sistema tributario más complejo del mundo”, planteó Olivero Vila.

“También nos basamos en lo que pasó en 2024, al crearse la anterior tasa ambiental de Pilar, fija de $59 por ticket. Los supermercados la visibilizaron voluntariamente en los tickets. Altos funcionarios de Pilar exigieron que desistieran. No lo hicieron. Si los pilarenses reaccionaron como lo hicieron al ver esa tasa mínima en tickets, cabe imaginar cómo reaccionarían si la vieran aumentada al 2%, más otra anterior del 4,5%, un 6,5% total, unas cien veces aquella fija. Más el 5% de ingresos brutos. Lo mismo con las tasas viales y que se aclare también en el ticket qué intendencias no las aplican", manifestó.

Olivero subrayó que, “en general, las rebeliones implican desobedecer leyes o autoridades. Pero esta cumple un mandato constitucional y una ley nacional que los gobernadores rechazan, y no viola normas locales. Una 'rebelión del ticket' en favor de la transparencia y ciudadanía. El esfuerzo y costo de implementación para vendedores será ínfimo comparado con seguir pagando a futuro todos estos aumentos y los que podrían venir de las tasas más altas del mundo".

ticket impuestos pymes

Cuál es la situación en Mendoza

Mendoza iba a ser la primera provincia en empezar a mostrar en las facturas y tickets la carga de Ingresos Brutos, a partir del 1 de enero de 2026. Pero si bien la Legislatura aprobó la ley a fines de agosto, la normativa no fue reglamentada y desde el Gobierno confirmaron que no lo harán.

“Mendoza mantiene la iniciativa y ha planteado el tema en distintos organismos federales y que, sin unificar el criterio de implementación con otras provincias, es imposible informar bien al contribuyente”, expresaron desde el Ejecutivo.

Y añadieron que la provincia “ha sido pionera en el tema y la idea es coordinar con otras jurisdicciones que están bastante avanzadas, como, por ejemplo, Córdoba, Chubut, Entre Ríos y CABA”.