Advierten que la Argentina tiene las tasas municipales más altas del mundo

El titular de la ONG Lógica advirtió que en Argentina se aplican las tasas municipales más altas a nivel internacional y cuestionó que se calculen sobre los ingresos de las empresas.

La Argentina aplica las tasas municipales más altas del mundo, según advirtió el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila. El profesional, abogado y contador público, denunció un incremento desmedido de la carga fiscal local y cuestionó el modo en que los municipios calculan estos tributos.

“Hay un incremento desmedido en las tasas municipales, en medio de una fuerte voracidad fiscal”, señaló Olivero Vila en declaraciones radiales. Además explicó que un estudio comparativo entre treinta países, que analizó los siete impuestos más importantes, arrojó que en seis de ellos Argentina encabeza el ranking de los más gravosos, incluyendo la tasa municipal.

Según detalló, uno de los principales problemas es que en muchos municipios las tasas se aplican sobre los ingresos de las empresas, y no en función del servicio efectivamente prestado.

“La Argentina aparece acompañada apenas por un puñado de países como Brasil o Italia, pero muy lejos en términos de magnitud, ya que en el resto del mundo las tasas son por importes módicos y se calculan en base al servicio recibido, nunca sobre los ingresos totales del vendedor”, afirmó.

Olivero Vila también diferenció entre impuesto y tasa, al señalar que el primero no requiere una contraprestación directa, mientras que la tasa debe estar vinculada a un servicio individualizado y específico, calculado según su costo real. En ese sentido, cuestionó que haya intendentes que cobren tasas según la facturación de las empresas para servicios como seguridad, higiene o medio ambiente, práctica que consideró incorrecta.